2018-11-02T11:15:24+03:00
Общество

В Казани 92-летняя ветеран войны жила в доме без водоснабжения с обвалившимся потолком

Проверить условия жизни женщины уже вызвался Следственный комитет Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани на улице Хади Алтаси находится деревянный дом, который был построен еще в начале прошлого века. В нем и живет 93-летняя пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллина.

Жилище совсем не предназначено для жизни: здесь нет водоснабжения, туалет находится на улице, а кухне и вовсе от сырости обвалился потолок. Несмотря на все это, дом не находится в списке аварийных. К тому же, для того, чтобы спуститься во двор нужно преодолеть высокую и крутую лестницу.

Следственный комитет республики уже заинтересовался этим случаем и решил проверить условия жизни женщины.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ответственных за улучшение жилищных условий ветерана, - сообщает Следственный комитет Татарстана.

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