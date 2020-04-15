2020-04-15T14:29:12+03:00
Общество

"Я - фронтовик, я и не такое видел": в Казани скончался ветеран Великой Отечественной войны Юрий Величко, которому угрожали коллекторы

Он никогда не жаловался и вел борьбу против несправедливости своими силами [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Юрий Александрович прошел всю войну, еще подростком отправился в партизанский отряд, служил в штурмовой инженерно-саперной бригаде.Юрий Александрович прошел всю войну, еще подростком отправился в партизанский отряд, служил в штурмовой инженерно-саперной бригаде.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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В Казани скончался ветеран Великой Отечественной войны Юрий Величко. Ему было 92 года.

К сожалению, в жизни Юрию Александровичу приходилось бороться не только на войне за мир, но и много лет спустя - за электричество в доме и свое здоровье. Так, в 2018 году уже 91-летнему пенсионеру коллекторы угрожали "паяльник в одно место вставить". А все из-за 45 тысяч рублей, который он задолжал за коммунальные услуги.

На угрозы и отключение электричества Юрий Александрович не жаловался - не привык. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На угрозы и отключение электричества Юрий Александрович не жаловался - не привык.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Корреспонденту "Космомолки" Юрий Александрович тогда объяснял, что платил по счетам вовремя. Он показывал платежки и чеки, которые подтверждали его слова. Вот только в 2008 году, когда в его доме №10 по улице Лядова был капремонт, мужчина съехал к друзьям. В то время, как позже выяснилось, тоже приходили платежки. Вот и накопилось 45 тысяч рублей долга.

- Они (коллекторы - Ред.) стали мне угрожать! Звонили, приходили, хулиганили. Обещали даже паяльник в одно место воткнуть! - рассказывал о своей встрече с тремя здоровыми мужчинами фронтовик. - Я потом приехал прямо к ним в контору, и сказал, мол я - фронтовик, я и не такое видал, меня не запугать каким-то паяльником.

Ветеран, которого по итогу оставили без электричества, никому на происходящее не жаловался - не привык. Даже СМИ об этой истории узнали от его товарища.

- Во время войны ещё и не такое переживал, конечно. Но сейчас ведь мирное время. Обидно, - признавался Величко "Комсомолке".

Ситуация разрешилась, когда история была предана огласке. И электричество ветерану дали, и долг простили, и извинения принесли.

Прощание с Юрием Александровичем состоится завтра, 16 апреля в 11.00 по адресу улица Чуйкова, 54а.

Ситуация разрешилась, когда история была предана огласке: и электричество фронтовику дали, и долг простили, и извинения принесли. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Ситуация разрешилась, когда история была предана огласке: и электричество фронтовику дали, и долг простили, и извинения принесли.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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