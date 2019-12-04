2019-12-04T14:52:39+03:00
Общество

Президент Татарстана решил проблему 93-летней Бибинур Лутфуллиной, которая живет в доме без удобств

Переселить бабушку не могли из-за ошибки в документах
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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История 93-летней жительницы Казани Бибинур Лутфуллиной дошла до президента Татарстана Рустама Минниахнова. Он дал поручение помочь женщине, которая проживает в доме без удобств. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Напомним, ветеран Великой Отечественной войны долгие годы жила в частном доме без водопровода на улице Хади Атласи. Переселить бабушку не могли из-за ошибки в документах.

Теперь пенсионерке внесут необходимые поправки в документы и тем самым решат ее жилищный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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