Президент Татарстана решил проблему 93-летней Бибинур Лутфуллиной, которая живет в доме без удобств
Переселить бабушку не могли из-за ошибки в документах
Фото: president.tatar.ru
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История 93-летней жительницы Казани Бибинур Лутфуллиной дошла до президента Татарстана Рустама Минниахнова. Он дал поручение помочь женщине, которая проживает в доме без удобств. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
Напомним, ветеран Великой Отечественной войны долгие годы жила в частном доме без водопровода на улице Хади Атласи. Переселить бабушку не могли из-за ошибки в документах.
Теперь пенсионерке внесут необходимые поправки в документы и тем самым решат ее жилищный вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU