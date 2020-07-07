Коронавирус в Татарстане, последние новости на 7 июля 2020: стало известно, где сохраняется высокий уровень заражения

По данным на утро вторника, 6 июля, в Татарстане выявлено 4 787 случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба, выздоровел 3 601 ранее зараженный, скончались - 18. Вместе с тем, федеральный штаб дает другие цифры: 3 772 выздоровевших и 13 скончавшихся.

Количество выздоровевших и скончавшихся зараженных разнится у регионального и федреального оперштабов.

О ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19

Стало известно, в каких городах и районах Татарстана сохраняется высокий уровень заболевания COVID-19. Так, на первых местах Алькеевский и Дрожжановский районы. На восьмом - Казань, на одиннадцатом - Набережные Челны.

В татарстанском автограде с начала пандемии выявили 737 случаев заражения коронавирусом, что на 14,6% выше среднереспубликанского показателя.

О ПЛЯЖАХ И ЗАПРЕТЕ НА КУПАНИЕ

Несмотря на то, что в Казани завершилось обновление пляжей «Комсомольское», «Малое Лебяжье» и «Большое Лебяжье», а вместе с ними технически готовы и пляжи «Локомотив», «Озеро Глубокое» и «Озеро Изумрудное», купаться нельзя. А все потому что жители Татарстана по прежнему рискуют заразиться коронавирусом, если не будут следовать требованиям Роспотребнадзора.

О МЕРОПРИЯТИЯХ

Из-за пандемии коронавируса Международный фестиваль мусульманского кино – 2020, который ежегодно проходит в Казани, проведут в закрытом режиме - без зрителей. А фестиваль "Новая волна - 2020" и вовсе был отменен.

- Мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы. На протяжении двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками «Новой волны», - признался на своей странице в соцсети организатор "Новой волны" Игорь Крутой.