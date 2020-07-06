2020-07-06T11:25:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казани и Набережных Челнах сохраняется высокий уровень заболевания коронавирусом

С начала пандемии, например, в татарстанском автограде выявлено 737 случаев заболевания, что на 14,6% выше среднереспубликанского показателя
Алина ГАБДУЛИНА
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Первые места по высокому уровню эпидемиологической ситуации в Татарстане занимают Алькеевский и Дрожжановский районы.Первые места по высокому уровню эпидемиологической ситуации в Татарстане занимают Алькеевский и Дрожжановский районы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на то, что в Казанском Кремле ситуацию с коронавирусом в Татарстане называют контролируемой, в некоторых его регионах сохраняется высокий уровень заболевания. Так, например, в Набережных Челнах с начала пандемии выявили 737 случаев заражения COVID-19, что на 14,6% выше среднереспубликанского показателя.

- Наш город входит в число 15 муниципальных образований, в которых сохраняется высокий уровень эпидемиологической ситуации. На первом месте сельские районы – Алькеевский, Дрожжановский, Казань на восьмом месте, мы – на одиннадцатом, – отметил на еженедельной планерке главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

Мэр города Наиль Магдеев, в свою очередь, рекомендовал местному Роспотребнадзору обязать предприятия города выполнять меры санитарной безопасности.

- Что происходит на КАМАЗе, в строительных организациях, предприятиях транспорта? Оттого, что они строят жилье и социально-культурные объекты никаких преференций в части того, что их не будут проверять - не будет. Неважно какой это трамвай: муниципальный или нет, частная компания занимается перевозкой работников на предприятия или нет. Я думаю, вы своей настойчивой работой можете потребовать исполнения всех необходимых санитарных норм, - заметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Казани и Набережных Челнах сохраняется высокий уровень заболевания коронавирусом