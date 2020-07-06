Купальный сезон 2020 в Казани: температура +35, почему нельзя купаться

Сегодня, 6 июля, в мэрии Казани отчитались о завершении обновления двух пляжей -«Комсомольское», «Малое Лебяжье» и «Большое Лебяжье». Вместе с ними технически готовы пляжи «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Озеро Изумрудное» и в парке Победы.

Но, несмотря на то, что официально купальный сезон 2020 в Казани стартовал еще 1 июля, купаться на пляжах запрещено из-за риска распространения коронавируса. Надо ждать разрешения от Роспотребнадзора Татарстана.

Вот только из-за жары казанцы заполонили берега местных водоемов. К сожалению, без происшествий не обошлось. Так, за последнее время в столице Татарстана были спасены шесть человек, в том числе два ребенка. Также помощь потребовалась 23 посетителям городских пляжей.

Отметим, что ситуации может усугубить и погода. По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие два дня особо сильных дождей не ожидается, лишь в среду местами возможна гроза с ветром до 20 м/с. При этом температура воздуха днем может достигать +35 градусов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подготовку для работы на городских пляжах к началу купального сезона 2020 в Казани прошли 65 спасателей. На каждом городском пляже должны дежурить по четыре таких специалиста – с 9.00 до 20.00. Как только позволит эпидемиологическая ситуация и свое разрешение даст Роспотребнадзор, на официальных местах для купания в столице Татарстана поставят лодки, спасателей оснастят соответствующим оборудованием и медикаментами.