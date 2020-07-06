Казанский Международный фестиваль мусульманского кино – 2020 пройдет в закрытом режиме

6 Июль 2020 2020-07-06T10:45:48+03:00

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Несмотря на пандемию коронавируса Казанский Международный фестиваль мусульманского кино – 2020 все же состоится. Правда, в закрытом режиме. Публику на него не пустят.

Отмечается, что при составлении основной конкурсной программы организаторы использовали нововведения. Одно из них - принцип премьерности для зарубежных полнометражных игровых картин. То есть ни один из фильмов ранее не показывался в России на большом экране.

Всего на участие в фестивале было зарегистрировано 629 фильмов из 63 стран мира. В конкурсный шорт-лист вошли 52 картины.

- Программу скрепляют сквозные темы – тема становления личности и тема борьбы человека за свою самобытность, за сохранение собственных убеждений. Еще одна важная линия – тема кросскультурных взаимодействий. Нашел отражение в нашей программе и актуальный мировой тренд – на авансцену выходит все больше женщин-режиссеров, - заявил председатель отборочной комиссии Сергей Анашкин.

Все конкурсные работы члены жюри обсудят в дистанционном формате. Имена победителей Казанского Международного фестиваля мусульманского кино – 2020 объявят в начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU