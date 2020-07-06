2020-07-06T10:45:48+03:00
Звезды

Казанский Международный фестиваль мусульманского кино – 2020 пройдет в закрытом режиме

Событие будет закрыто от посещения публики
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Имена победителей станут известны лишь осенью.Имена победителей станут известны лишь осенью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Несмотря на пандемию коронавируса Казанский Международный фестиваль мусульманского кино – 2020 все же состоится. Правда, в закрытом режиме. Публику на него не пустят.

Отмечается, что при составлении основной конкурсной программы организаторы использовали нововведения. Одно из них - принцип премьерности для зарубежных полнометражных игровых картин. То есть ни один из фильмов ранее не показывался в России на большом экране.

Всего на участие в фестивале было зарегистрировано 629 фильмов из 63 стран мира. В конкурсный шорт-лист вошли 52 картины.

- Программу скрепляют сквозные темы – тема становления личности и тема борьбы человека за свою самобытность, за сохранение собственных убеждений. Еще одна важная линия – тема кросскультурных взаимодействий. Нашел отражение в нашей программе и актуальный мировой тренд – на авансцену выходит все больше женщин-режиссеров, - заявил председатель отборочной комиссии Сергей Анашкин.

Все конкурсные работы члены жюри обсудят в дистанционном формате. Имена победителей Казанского Международного фестиваля мусульманского кино – 2020 объявят в начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объем средств под управлением ВТБ - Фонд Казначейский превысил 50 млрд рублей
В Татарстане экс-директора ООО «Альметьевск-хлеб» будут судить за покушение на убийство
В каких домах Кировского района Казани на сутки отключат воду
Загнали в подвал, связали и вывезли в лес: в Ульяновске спасатели помогли косуле, которая бегала по стройке
В Татарстане с начала 2020 года гадюки укусили четырех человек
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
На директора казанской школы №167 завели уголовное дело о взятке
Сквер вместо мусорки: в 2020 году в Казани благоустроят 5 общественных пространств
Из-за пандемии коронавируса за границей застряли 249 жителей Чувашии
В Марий Эл водитель утонул вместе с машиной
В Татарстане у матери из-за наркотиков забрали младенца
У ДК Железнодорожников в казанском Юдино восстановят исторический фонтан
Что произошло в Ульяновской области с ребенком в автомобиле, который врезался в дерево
Татарстан вошел в топ-10 регионов России по доходам населения
В Казани и Набережных Челнах сохраняется высокий уровень заболевания коронавирусом