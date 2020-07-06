2020-07-06T17:03:17+03:00
Звезды

Игорь Крутой рассказал, почему в Казани не состоится “Новая волна 2020”

В том числе из-за закрытых границ на фестиваль не могут попасть зарубежные участники [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Игорь Крутой рассказал об этом в своем видеообращении.Игорь Крутой рассказал об этом в своем видеообращении.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Подготовка к проведению международного фестиваля “Новая волна 2020” в Казани шла полным ходом, несмотря на пандемию коронавируса. Все надеялись, что к августу эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и у организаторов появится возможность провести масштабное мероприятие без проблем.

Но зараженные COVID-19 в столице Татарстана регистрируются ежедневно. Поэтому основатель фестиваля - композитор Игорь Крутой заявил, что “Новой волны - 2020” не будет.

- Мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы. На протяжении двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками «Новой волны», - написал музыкант на своей странице в соцсети.

Он также заметил, что организаторы мероприятия не могут подвергнуть опасности здоровье и жизни артистов, рабочих и простых людей, которые собирались посетить фестиваль. Кроме того, из-за закрытия границ на “Новую волну - 2020” не могут попасть иностранные звезды и конкурсанты из заграницы.

- Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность нашему конкурсу, за искренние и добрые пожелания, мы обязательно встретимся с вами в следующем году! И, как поётся в песне «Уходит праздник» (муз. И. Крутого, ст. И. Николаева) – «…Но год промчится, всё повторится, и вернётся «Новая волна»! До встречи в 2021-м! - закончил свое обращение Игорь Крутой.

igorkrutoy65igorkrutoy65
"Новая волна 2020" в Казани не состоится из-за пандемии коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU

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