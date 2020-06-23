Прокурор Татарстана Илдус Нафиков: информация о закрытии Набережных Челнов на карантин из-за коронавируса не соответствует действительности

В течение всего понедельника, 22 июня, прокурор Татарстана Илдус Нафиков работал в Набережных Челнах. В город глава надзорного ведомства прибыл с проверкой системы здравоохранения, информации о невыплате медработникам «путинских» надбавок за работу с больными коронавирусом. В этой поездке Илдуса Нафикова сопровождал глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.

В разговоре с представителями СМИ прокурор республики назвал информацию о закрытии Набережных Челнов на карантин из-за коронавируса не соответствующей действительности. Отметим не так давно стали распространятся слухи о якобы повальной эпидемии COVID-19 в городе и изоляции его в связи с этим от внешнего мира.

Помимо этого, состоялся совместный прием прокурора и главы Минздрава Татарстана. К ним с вопросами обратились шесть медработников – из инфекционной больницы, городских больниц № 5 и № 7, детской горбольницы №5, станции скорой медицинской помощи, а также профсоюзного комитета медработников.

Их вопросы касались все тех же «путинских» надбавок за контакт с больными коронавирусом, нехватки расходников для лаборатории и медицинских кадров. По всем этим обращением прокуратура проведет проверки.

Пришла на прием и вдова 72-летнего инвалида, который не так давно скончался в инфекционной больнице Набережных Челнов. Напомним, по данному факту было возбуждено уголовного дело. Женщина пожаловалась Нафикову на бездействие медицинских работников. На что прокурор Татарстана дал поручение провести поверку по озвученным вдовой фактам, взяв ситуацию под свой личный контроль.

После этого, Илдус Нафиков выехал с проверкой в городские медучреждения: инфекционную больницу, БСМП и городскую больницу № 5. На все рассказы руководства о том, как организована работа в условиях пандемии коронавируса, прокурор Татарстана обратил внимание медицинских начальников на жалобы горожан в соцсетях.

Далее, уже на личном приеме в Набережных Челнах Илдус Нафиков выслушал 26 местных жителей. Так, в частности, прозвучали жалобы на неоказания экстренной медпомощи, что привело к частичной потери зрения у пациента, а также на обеспечение лекарствами Тукаевской ЦРБ. Все обращения были задокументированы и по ним будут проведены прокурорские проверки.