2020-06-23T16:24:46+03:00
Общество

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков: информация о закрытии Набережных Челнов на карантин из-за коронавируса не соответствует действительности

Глава надзорного ведомства республики прибыл в город с проверкой
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: прокуратура ТатарстанаФото: прокуратура Татарстана
Изменить размер текста:

В течение всего понедельника, 22 июня, прокурор Татарстана Илдус Нафиков работал в Набережных Челнах. В город глава надзорного ведомства прибыл с проверкой системы здравоохранения, информации о невыплате медработникам «путинских» надбавок за работу с больными коронавирусом. В этой поездке Илдуса Нафикова сопровождал глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.

В разговоре с представителями СМИ прокурор республики назвал информацию о закрытии Набережных Челнов на карантин из-за коронавируса не соответствующей действительности. Отметим не так давно стали распространятся слухи о якобы повальной эпидемии COVID-19 в городе и изоляции его в связи с этим от внешнего мира.

Помимо этого, состоялся совместный прием прокурора и главы Минздрава Татарстана. К ним с вопросами обратились шесть медработников – из инфекционной больницы, городских больниц № 5 и № 7, детской горбольницы №5, станции скорой медицинской помощи, а также профсоюзного комитета медработников.

Их вопросы касались все тех же «путинских» надбавок за контакт с больными коронавирусом, нехватки расходников для лаборатории и медицинских кадров. По всем этим обращением прокуратура проведет проверки.

Пришла на прием и вдова 72-летнего инвалида, который не так давно скончался в инфекционной больнице Набережных Челнов. Напомним, по данному факту было возбуждено уголовного дело. Женщина пожаловалась Нафикову на бездействие медицинских работников. На что прокурор Татарстана дал поручение провести поверку по озвученным вдовой фактам, взяв ситуацию под свой личный контроль.

После этого, Илдус Нафиков выехал с проверкой в городские медучреждения: инфекционную больницу, БСМП и городскую больницу № 5. На все рассказы руководства о том, как организована работа в условиях пандемии коронавируса, прокурор Татарстана обратил внимание медицинских начальников на жалобы горожан в соцсетях.

Далее, уже на личном приеме в Набережных Челнах Илдус Нафиков выслушал 26 местных жителей. Так, в частности, прозвучали жалобы на неоказания экстренной медпомощи, что привело к частичной потери зрения у пациента, а также на обеспечение лекарствами Тукаевской ЦРБ. Все обращения были задокументированы и по ним будут проведены прокурорские проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Новым главой Минэкономразвития Марий Эл стал Станислав Крылов
Пожар в промзоне Набережных Челнов: сгорела установка по переработке жидкой резины
В Марий Эл нашли тело подростка, пропавшего 16 июня
С 16 июля из аэропорта Казани стартуют регулярные авиарейсы в Калининград
Раздача земель чиновником родственнику и знакомым закончилась в Татарстане возбуждением уголовного дела
75% больных COVID-19 работников “КАМАЗа” заразились в магазинах и общественном транспорте
В СамГУПС организована психологическая поддержка иностранных студентов в период изоляции
В Набережных Челнах стартовал третий этап отключения горячей воды
В Казани полицейские посчитали сбежавшего от армии парня убитым
Строительство дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани потребует 4,5 миллиарда рублей
«Зина в магазине» на «Радио Дача» в Казани
В Ульяновской области дети медперсонала, работающего с больными COVID-19, получат бесплатные путевки
В Татарстане водитель иномарки насмерть сбил сразу семь кабанов
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
Пытался переплыть пруд и утонул: тело татарстанца искали более суток
В Чебоксарах появилась косуля, которая не боится людей
В Казани в заброшенном доме после пожара обнаружили тело мужчины
В Чебоксарах рецидивист насмерть забил молотком обидчика знакомой и был приговорен к 11 годам колонии
Житель Чувашии за удар в лицо полицейскому начальнику получил условный срок
В казанскую колонию строгого режима пытались провезти 35 телефонов
На этой неделе десятки домов Йошкар-Олы останутся без света
В Йошкар-Оле женщина-водитель обожглась кипятком и выпрыгнула из своей машины на ходу
В Татарстане соседи спасли из горящего дома супругов-пенсионеров
1 этап строительства Большого Казанского кольца: над Фермским шоссе уложен защитный слой из бетона