Больных с коронавирусом перевозят из Набережных Челнов в Елабугу

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:22:27+03:00

По словам очевидцев, до этого момента в татарстанском автограде люди лежали в приемном покое часами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациентов принимают также и в стационарах Нижнекамска

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Жители Набережных Челнов поделились информацией о том, что больницы города переполнены пациентами, которым диагностировали коронавирусную инфекцию. Они возмущались, что приходится долго ждать приема в медучреждение, а люди лежат в приемном покое часами.

Ситуация изменилась. Теперь пациентов отправляют в госпитали в Нижнекамск и Елабугу.

- Пациентов с различными жалобами, в том числе с подозрением на коронавирус, и с диагнозом: "пневмония", согласно маршрутизации, госпитализируют во временные инфекционные госпитали, - сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана. - Прием и в Горбольнице №5, и в Набережночелнинской инфекционной больнице, а также в Елабуге, ведется круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU