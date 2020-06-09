Больных с коронавирусом перевозят из Набережных Челнов в Елабугу
Жители Набережных Челнов поделились информацией о том, что больницы города переполнены пациентами, которым диагностировали коронавирусную инфекцию. Они возмущались, что приходится долго ждать приема в медучреждение, а люди лежат в приемном покое часами.
Ситуация изменилась. Теперь пациентов отправляют в госпитали в Нижнекамск и Елабугу.
- Пациентов с различными жалобами, в том числе с подозрением на коронавирус, и с диагнозом: "пневмония", согласно маршрутизации, госпитализируют во временные инфекционные госпитали, - сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана. - Прием и в Горбольнице №5, и в Набережночелнинской инфекционной больнице, а также в Елабуге, ведется круглосуточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU