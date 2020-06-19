2020-06-19T09:43:25+03:00
Происшествия

Диагноз - халатность: в Татарстане возбудили уголовное дело после смерти пациента

Следственные органы нашли многочисленные нарушения в оказании помощи 72-летнему пациенту
Лика ИСАЕВА
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По факту смерти пациента возбуждено уголовное делоПо факту смерти пациента возбуждено уголовное делоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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После организованной прокуратурой проверки по факту сообщений в соцсетях о некачественной медицинской помощи 72-летнему жителю Набережных Челнов и невозможности перевести его на лечение в другую больницу, в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Сам мужчина скончался 1 июня в инфекционной больнице Набережных Челнов.

Во время надзорной проверки обнаружились нарушения законодательства при оказании помощи пациенту в медучреждении: неполном клиническом обследовании, неверной врачебной тактике и неверно примененных клиническо-инструментальных исследованиях.

Они и послужили основанием для уголовного дела.

Известно, что пенсионер скончался из-за тромбоэмболии легочной артерии и сахарного диабета.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль в прокуратуре, сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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