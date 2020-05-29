Прокурор Татарстана поручил провести проверку информации об очередях в инфекционную больницу в Набережных Челнах
В соцсети появилось видео того, как в ожидании приема пациенты стоят на улице с раннего утра [видео]
Фото: прокуратура Татарстана
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В соцсетях появилось видео того, как в ожидании своей очереди пациенты стоят на улице около инфекционной больницы Набережных Челнов. Утверждается, что люди стоят с раннего утра и ждут по несколько часов. Кто-то расположился на газоне, а кто-то прихватил с собой и плед.
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов проверить информацию об очередях в инфекционную больницу города. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве республики.
Прокурор Татарстана поручил провести проверку информации об очередях в инфекционную больницу в Набережных Челнах
ИСТОЧНИК KP.RU