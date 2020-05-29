2020-05-29T15:56:10+03:00
Общество

Прокурор Татарстана поручил провести проверку информации об очередях в инфекционную больницу в Набережных Челнах

В соцсети появилось видео того, как в ожидании приема пациенты стоят на улице с раннего утра [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: прокуратура ТатарстанаФото: прокуратура Татарстана
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео того, как в ожидании своей очереди пациенты стоят на улице около инфекционной больницы Набережных Челнов. Утверждается, что люди стоят с раннего утра и ждут по несколько часов. Кто-то расположился на газоне, а кто-то прихватил с собой и плед.

- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов проверить информацию об очередях в инфекционную больницу города. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве республики.

vkazani_interesn0vkazani_interesn0
Прокурор Татарстана поручил провести проверку информации об очередях в инфекционную больницу в Набережных Челнах
141 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 июня в Марий Эл начнется ослабление ограничительных мер, введенных из-за коронавируса
Рустам Минниханов подтвердил выдвижение на новый президентский срок
Прокурор Татарстана поручил провести проверку информации об очередях в инфекционную больницу в Набережных Челнах
Пик безработицы Татарстан преодолел в начале мая 2020
В Татарстане электронные трудовые книжки решили оформить 30 тысяч работников
В Чебоксарском районе во время пожара погиб 58-летний мужчина
Прокуратура Казани требует закрыть сайт, на котором продавались дипломные работы студентов
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%
Где в Татарстане клещи чаще всего нападают на людей
В Марий Эл мопедист сбил 70-летнюю пенсионерку
В Казани двухметровый холодильник загорелся и едва не погубил своего хозяина
Госархив Чувашии потратит на картонные коробки почти 20 миллионов рублей
В Бугульме на пожаре в пятиэтажке погибла женщина, еще три человека пострадали
В Татарстане во время купания утонул мужчина
Академия труда и социальных отношений - пропуск в успешную жизнь
В Ульяновске мотоциклист врезался в мусорные баки и оказался в больнице
В Чувашии пропал пенсионер, который страдает потерей памяти
В Марий Эл женщина укусила полицейского за замечание, что она находится без маски
В Марий Эл разыскивают женщину, бросившую в поле новорожденного сына
Благоустройство дворов в Чебоксарах начнется 1 июня
Президент Татарстана избран председателем наблюдательного совета КФУ
В Чувашии заблокировали сайт со способами уклонения от самоизоляции
В Чувашии за чертой бедности живут 212,5 тысяч человек
В Татарстане обновили норматив дохода с продаж выращенной в огороде продукции
Билайн приглашает казанцев на онлайн-встречу «Чему нас научила удаленка»
Футболист челнинского «КАМАЗа» стал новым российским чемпионом по пенальти