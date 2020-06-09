2020-06-09T12:38:52+03:00
Общество

В Набережных Челнах 36 работникам инфекционной больницы выплатили 3,3 миллиона рублей за лечение больных коронавирусом

Правда, руководство медучреждения сделало это лишь после того, как вмешалась прокуратура
Олег ЛУГОВОЙ
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В больнице прокуратура провела проверку.В больнице прокуратура провела проверку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После многочисленных жалоб сотрудники прокуратуры провели проверку в ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница». Выяснилось, что там 36 сотрудникам не заплатили «путинские» надбавки за лечение больных коронавирусом.

- В целях устранения нарушений трудовых прав медиков прокуратура внесла в адрес руководителя медучреждения представление, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Только после вмешательства надзорного ведомства 3 врача, 19 человек среднего медперсонала и 14 – младшего медперсонала получили положенные им по закону надбавки на сумму более 3,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Набережных Челнах 36 работникам инфекционной больницы выплатили 3,3 миллиона рублей за лечение больных коронавирусом
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