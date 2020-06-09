В Набережных Челнах 36 работникам инфекционной больницы выплатили 3,3 миллиона рублей за лечение больных коронавирусом
После многочисленных жалоб сотрудники прокуратуры провели проверку в ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница». Выяснилось, что там 36 сотрудникам не заплатили «путинские» надбавки за лечение больных коронавирусом.
- В целях устранения нарушений трудовых прав медиков прокуратура внесла в адрес руководителя медучреждения представление, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Только после вмешательства надзорного ведомства 3 врача, 19 человек среднего медперсонала и 14 – младшего медперсонала получили положенные им по закону надбавки на сумму более 3,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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