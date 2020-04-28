2020-04-28T12:46:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане ещё 65 человек заразились covid-19

Среди них 8 несовершеннолетних [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 65 новых случаях заражения в Татарстане. Среди заболевших шесть человек госпитализировано, 59 человек ввиду бессимптомной стадии находятся дома.

В семи случаях заболевшие привезли вирус с собой из других регионов, 58 человек заболели после контакта с зараженными родственниками или знакомыми.

Восемь из инфицированных - это несовершеннолетние, 12 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Положительные тесты на коронавирусную инфекцию у 18 человек в возрасте от 30 до 50 лет, и у 12 человек в возрасте от 50 до 60 лет. Covid-19 диагностирован у восьмерых жителей Татарстана в возрасте от 60 до 70 лет, еще четверо больных - пенсионеры от 70 до 80 лет, и трое - в возрасте от 80 до 90 лет.

Больше всего заболевших в Казани - 21 человек, по шестеро - в Набережных Челнах и Атнинском районе, пятеро из Елабужского района, по четыре человека из Чистопольского, Тюлячинского и Арского районов республики. По три жителя Балтасинского, Зеленодольского и Дрожжановского районов также имеют положительный тест на covid-19, как и по одному жителю Агрызского, Актанышского, Тукаевского, Сармановского, Нурлатского и Пестречинского районов Татарстана.

Всего за весь период пандемии излечились и были выписаны из больниц 78 человек, из них трое - за 28 апреля.

Госпиталь в Казани переоборудовали в инфекционную больницу.Временный госпиталь предназначен для пациентов старше 60 лет. Для борьбы с инфекцией развернули 200 коек

ИСТОЧНИК KP.RU

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