Где в Татарстане болеют коронавирусом: пик заболеваемости не пройден

С начала пандемии коронавируса в Татарстане заразилось 426 человек, 51 из которых уже выздоровел. Большая часть больных проходит лечение дома с легкой или бессимптомной формой болезни.

- При этом пик заболеваемости ещё не пройден. Эксперты сходятся во мнении, что ограничительные меры сейчас необходимы. Люди под наблюдением есть в каждом районе республики, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

В Казани заразилось 189 человек, 73 - в Набережных Челнах, 29 - в Лаишевском районе, 18 - в Пестречинском районе, по 17 - в Высокогорском и Нижнекамском районах, 14 - в Дрожжановском районе, 13 - в Тюлячинском районе, по 6 - в Альметьевском и Сармановском районах, по 4 - в Агрызском, Арском, Мамадышском, Тетюшском и Тукаевском районах, по 3 - в Азнакаевском, Аксубаевском и Буинском районах, по два - в Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Зеленодольском, Кукморском и Сабинском районах, по одному - в Алексеевском, Елабужском и Менделеевском районах.

Известно, что на данный момент под медицинским наблюдением в Татарстане находятся 1610 человек. В регионе проведено более 36,1 тысяч тестов на коронавирус.

Тем временем в республике разработали математические модели, которые прогнозируют темп развития COVID-19.

- При разработке моделей учитывалась эффективность профилактических мер, принятых на территории Татарстана. В частности, по словам экспертов, самоизоляция и социальное дистанцирование благоприятно сказываются на прогнозе заболеваемости. Поэтому, подчеркивают специалисты, очень важно продолжать соблюдать введенные меры для успешного преодоления худшего сценария, - отмечают в Минцифре региона.