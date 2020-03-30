2020-03-30T17:44:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане из-за коронавируса ввели режим полной самоизоляции

Из дома без справки выходить нельзя. До этого такой режим был также введен в Москве, Калининградской и Мурманской областях [видео]
Лика ИСАЕВАОлег ЛУГОВОЙАлина ГАБДУЛИНА
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Усиленный режим вводится с 30 марта.Усиленный режим вводится с 30 марта.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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По данным на 30 марта в Татарстане 14 человек заразились коронавирусом. Для того, чтобы инфекция не распространялась было решено ввести в республике всеобщий карантин.

Место самоизоляции имеют право покидать работники учреждений региона непрерывного цикла, сотрудники медучреждений, продуктовых магазинов и аптек. Всем остальным можно покидать место изоляции только в соответствии с порядком, который будет доведен в Татарстане в течении 1-2 дней. QR-кодов не будет, скорее всего, это будут справки. Об этом на брифинге заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Следить за соблюдением самоизоляции граждан будут сотрудники Роспотребнадзора и МВД Татарстана. Последние начнут патрулировать улицы. Штрафы за игнорирование режима будут колебаться от 100 до 500 рублей. Если же действия человека повлекли заражение другого человека, может наступить и уголовная ответственность.

Интенсивность движения общественного транспорта и электричек будет снижена, но такси при этом будут работать в прежнем режиме. Кроме того, приостанавливаются междугородние перевозки пассажиров и багажа.

Фазлеева также поспешила отметить, что в скором времени на полках городских аптек появится достаточное количество антисептиков и медицинских масок.

Данные ограничения в Татарстане будут действовать до улучшения ситуации с коронавирусом в целом по России.

Отметим, что до этого такой режим был также введен в Москве, Калининградской и Мурманской областях

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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