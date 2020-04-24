2020-04-24T17:03:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казани ученые получили первые результаты тест-системы на коронавирус

Исследование показало, что она способна определять наличие антител в крови пациента
Алина ГАБДУЛИНА
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Параллельно с этим в Казанском федеральном университете продолжаются работы над созданием вакцины против коронавируса.Параллельно с этим в Казанском федеральном университете продолжаются работы над созданием вакцины против коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ученые казанского федерального университета (КФУ) получили первые результаты тест-системы на коронавирус. Напомним, система представляет из себя тест-полоску, которая работает по принципу теста на беременность. На нее наносится капля крови. Спустя пару минут появляются полоски: одна - здоров, две - болен или переболел.

- В качестве тестового образца использовалась плазма переболевшего коронавирусом человека. Это первый татарстанский донор. Работа осуществлялась в рамках приказа министерства здравоохранения Татарстана. На базе Республиканского центра крови Казанский университет осуществляет научное сопровождение этого проекта. Мы отвечаем за тестирование на наличие антител у переболевших COVID -19, - сообщил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов

Тест-система показала, что она принципиально способна определять наличие антител в крови пациента. Теперь в вузе работают над упаковкой тест-системы и получением регистрационного удостоверения.

- Следующим этапом станет создание экспресс-тестов на основе иммунохроматографического теста (тест-полоски). Закуплено соответствующее оборудование, ожидаем поставку из Китая для создания пилотного производства. За это время мы доработаем нашу тест-систему, а также систему получения белков, решим и другие биохимические и иммунологические задачи. Сейчас обсуждается варианты взаимодействия университета с АНО «Научно исследовательский центр ДНК» по поводу размещения оборудования. Ввиду того, что научный коллектив работает на площадке КФУ, было бы удобнее разместить его у нас, - сообщил Ризванов.

В КФУ также работают над созданием вакцины против коронавируса. Первые результаты в вузе планируют получить во второй половине мая.

Отметим, что в Татарстане с начала пандемии зафиксировано 426 случаев COVID-19, большинство из которых приходится на Казань. 51 зараженный уже выздоровел, скончавшихся нет. Пик заражения в республике еще не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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