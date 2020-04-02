2020-04-02T12:06:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Как тест на беременность: казанские ученые решили создать новую экспресс-систему для выявления коронавируса

Сейчас ведется закупка необходимого оборудования
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Ксения ЯРКОВАФото: Ксения ЯРКОВА
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Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) совместно с представителями “Научно-исследовательского центра ДНК” планируют создать экспресс-тест-систему для диагностики коронавируса.

В вузе отмечают, что она должна работать по принципу теста на беременность. Только наноситься на нее будет капля крови. Через несколько часов или на следующий день на тесте будут появляться полоски: одна - здоров, две - болен или переболел.

- Производство тест-системы будет развернуто на площадке КФУ, это отчасти связано с тем, что мы уже осуществляем разработку вакцины против COVID-19, ведем научные исследования по иммунологии этого заболевания. Тест-системы будут иммунологическими, - сообщил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии вуза Альберт Ризванов.

Ученый также отметил, что систему нельзя будет использовать для ранней диагностики инфекции, потому что антитела в крови вырабатываются через 5-7 дней после заражения.

Сейчас ведется закупка необходимого для начала работы оборудования. Если все пойдет по плану, уже через два месяца тест-система будет создана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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