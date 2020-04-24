Стало известно, что в Татарстане от коронавируса излечились еще 11 человек. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что 10 пациентов лечились в Казани, а один - в Альметьевске.

Так, число победивших инфекцию в республике выросло до 51 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1610 человек, 375 из которых все еще заражены коронавирусом.

Всего же с начала пандемии в регионе выявлено 426 случаев COVID-19.