2020-04-24T11:57:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане от коронавируса излечились еще 11 человек

С начала пандемии инфекцию победил 51 зараженный
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На данный момент в регионе выявлено 426 случаев COVID-19.На данный момент в регионе выявлено 426 случаев COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что в Татарстане от коронавируса излечились еще 11 человек. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что 10 пациентов лечились в Казани, а один - в Альметьевске.

Так, число победивших инфекцию в республике выросло до 51 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1610 человек, 375 из которых все еще заражены коронавирусом.

Всего же с начала пандемии в регионе выявлено 426 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы не знаем, кто из нас заражен»: почти 800 человек оказались заперты на карантине в институте травматологии имени Вредена
Врачи и пациенты даже примерно не представляют, когда им разрешат вернуться домой - 14 дней, прошедших с момента первого заражения, уже истекли, а новых инфицированных продолжают находить [фото, видео]
Новости 24