В Татарстане еще 14 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. 10 человек госпитализировано, 4 - проходят лечение дома, так как у них диагностирована легкая или бессимптомная форма болезни.

Отметим, что один заболевший недавно вернулся из заграницы, 13 - контактировали с ранее инфицированными.

Среди зараженных один человек от 18 до 30 лет, шестеро - от 30 до 50 лет, трое - от 50 до 60 лет, один - от 60 до 70 лет, двое - от 70 до 80 лет, еще один - от 80 до 90 лет.

Восемь заболевших жители Казани, трое - жители Дрожжановского района, один - житель Буинского района, один - житель Лаишевского района, один - житель Екатеринбурга, который находился в Татарстане.

Так, с начала пандемии в республике зафиксировано 426 случаев заражения COVID-19. 51 заболевший уже вылечился, остальные находятся под медицинским наблюдением.