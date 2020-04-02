Вокруг Казани установили 14 совместных постов ГИБДД и Росгвардии

2 Апр 2020 2020-04-02T15:02:05+03:00

Въезд в город или выезд только по СМС-пропуску или справке с работы

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После того, как в Татарстане был объявлен режим самоизоляции, на въездах в Казань установили 14 постов, на которых дежурят 300 сотрудников правоохранительных органов. Силовики проверяют наличие у автомобилистов СМС-пропусков или справок с работы. Без них никого не выпускают из города и не впускают.

Напомним, что режим полной самоизоляции в Татарстане введен на неопределенный срок - до стабилизации ситуации с короновирусом в целом по России.

Как можно получить смс-пропуск, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU