Новый случай заражения коронавирусом в Татарстане: количество заболевших вернулось к 10

В пятницу, 27 марта, стало известно о новом зараженном. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Известно, что женщина прилетела в Казань из заграницы 25 марта. По одной из версий, заболевшая была в Испании.

- Пациентка находится под медицинским наблюдением в республиканской инфекционной больнице. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, - отмечают в оперштабе.

Все, кто контактировал с зараженной также находятся под наблюдением врачей.

Накануне стало известно, что первый заболевший коронавирусом в Татарстане - волейболист "Зенита" Эрвин Нагпет - выписан из инфекционной больницы. Количество больных короанвирусом в республике опустилось до 9 человек, но ненадолго. Число инфицированных в Татарстане вновь достигло 10 человек.

Напомним, после Эрвина Нагпета вирусом заразились еще пятеро. Двое прибыли из Франции и были доставлены в республиканскую инфекционную больницу прямо из аэропорта, трое (двое прилетели из Швейцарии, один - из Испании) - некоторые время находились на самоизоляции, но сейчас также госпитализированы. Еще одна зараженная прилетела в Казань из Аргентины.

Вчера, 26 марта, коронавирус был впервые зафиксирован в Набережных Челнах. Еще два случая была выявлены в Казани. Все зараженные прибыли из заграницы.