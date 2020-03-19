"Самым главным кубком будет наша общая победа над коронавирусом": "Ак Барс" просит досрочно завершить сезон КХЛ

Все российские спортивные чемпионаты официально прерваны из-за распространения коронавируса. Баскетбольная Единая лига ВТБ и чемпионат России по футболу остановили пока до 10 апреля. До этой даты сезон приостановили и в Континентальной Хоккейной лиге. При этом, первоначально, КХЛ взяла лишь недельную паузу, но затем, все же, в лиге пошли по стопам коллег из футбола и баскетбола.

- В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов. О формате и сроках проведения КХЛ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах, - сообщили в пресс-службе КХЛ.

"ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СТОЛКНУЛИСЬ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ"

В случае продления режима «Повышенной готовности» в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи эпидемиологической обстановкой КХЛ выступит с дополнительным сообщением. Президент КХЛ, бывший хоккеист "Ак Барса" Алексей Морозов попросил прощения у болельщиков и предложил набраться терпения.

- Впервые в истории мы столкнулись с подобной проблемой. Пандемия коронавируса заставила многие федерации и лиги всего мира остановить свои соревнования. Для КХЛ всегда на первом месте стояли болельщики и игроки. Сегодня мы совместно с РПЛ и Единой Лигой ВТБ приняли важное для всех решение – приостанавливаем наши соревнования до 10 апреля. Также я обращаюсь к вам не только как президент Лиги, но и как бывший хоккеист. Прекрасно знаю атмосферу, которую вы создаёте на трибунах. Но сегодня мы вынуждены действовать в новых условиях. И я прошу вас с пониманием отнестись к принятым решениям. Трудности сплачивают, и ваша поддержка важна сейчас для клубов и Лиги, - отметил Морозов.

"НИКТО НЕ ВПРАВЕ БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ"

Ситуация в КХЛ сложилась непростая. Дело в том, что два клуба, финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс", которые пробились во второй раунд плей-офф. отказались от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. Таким образом, трофей должны разыграть 6 оставшихся команд. В каком формате будет завершен турнир, и будет ли сезон в КХЛ вообще доигран. пока не ясно. Меж тем, казанский "Ак Барс" предложил не ждать, а завершить сезон уже сейчас. По данным руководства казанского клуба. разыгрывать Кубок Гагарина в такой ситуации просто не возможно.

- Хоккейный клуб "Ак Барс" выражает чрезвычайную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизни и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семьи. Кроме того, иностранные игроки и тренеры клуба обратились с настоятельной просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом. В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нём ХК "Барыс", ХК "Йокерит" и проведения данного турнира без болельщиков команд спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в Чемпионате КХЛ. Хоккейный клуб "Ак Барс" обратился в КХЛ с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов, - говорится в официальном письме "Ак Барса" в КХЛ.

"НУЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ,ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК"

Завершить турнир КХЛ досрочно предлагает и капитан "Ак Барса" Данис Зарипов. По его мнению, играть в хоккей сейчас - подвергать риску себя и окружающих.

− Я выступаю за то, чтобы в этом сезоне отменить плей-офф, думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьёзной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны. Нужно выполнить все необходимые меры, которые, например, уже действуют сейчас в России и Татарстане. По возможности оставаться дома, не посещать общественные места, провести эти дни со своими семьями, минимизировать возможности заражения. Играть сейчас в хоккей – значит, подвергать риску не только хоккеистов, но и все окружение, - заявил Зарипов.

При этом, у "Ак Барса" были и, по крайней мере пока, остаются шансы на победу в Кубке Гагарина. Казанский клуб называли одним из трех главных фаворитов сезона. Регулярный чемпионат команда Дмитрия Квартальнова прошла без серьезных спадов и досрочно выиграла чемпионат в восточной зоне КХЛ. Плей-офф казанцы начали с убедительной победы над "Нефтехимиком" в 4 матчах.

"НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК СЕЙЧАС ДУМАТЬ О ХОККЕЕ"

Нынешний Кубок Гагарина мог стать четвертым для "Ак Барса" и уже шестым для Зарипова. Впрочем, сам капитан казанского клуба считает, что главный кубок сейчас - общая победа над коронавирусом.

- Я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков. При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого. Кто возьмёт на себя риск, если кто-то из участников заболеет, либо станет источником заражения? Как далеко это может зайти? Самым разумным решением будет сейчас уйти всем на карантин, и этим самым посодействовать нераспространению этой беды. Самым главным кубком в этой ситуации будет наша общая победа над коронавирусом, здоровье наших с вами семей, близких и, в конечном итоге, всей планеты, отметил Зарипов.

Отметим, что на 18 марта общее число заболевших превысило отметку в 200 тысяч. 7 882 человек в мире скончались от болезни, 81 102 пациента вылечились и были выписаны из больниц. В Татарстане пока коронавирус диагностирован у одного человека. До 15 апреля в республике будет действовать особый режим.

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