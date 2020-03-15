"Мы будем готовы к любому решению": Слуцкий высказался о возможной приостановке чемпионата России из-за коронавируса

Пока в Европе из-за коронавируса останавливают чемпионаты и крупные спортивные события, в России продолжается сезон. Так, в 22 туре "Рубин" на выезде одолел "Арсенал", выиграв впервые под руководством Леонида Слуцкого. Правда, поговаривают, что этот тур может стать последним перед приостановкой сезона в России на неопределенный срок.

– Я не могу это комментировать. Какие могут быть ощущения, когда такая ситуация творится в мире? У меня много друзей в Англии и Голландии. Я каждый день получаю огромное количество сообщений и звонков. Реально я понимаю, что ситуация серьезная, поэтому мы будем готовы к любому решению. Есть компетентные люди, которые смогут оценить степень угрозы и принять правильное решение. Мы будем обязаны подчиниться этому решению и ни в коем случае даже пытаться его как-то оценить, - заявил Слуцкий.

Другой вариант развития событий - проведение игр чемпионата России без зрителей. Так, например, в Татарстане уже решено, что крупные спортивные турниры будут проводиться при пустых трибунах. луцкий считает, что футбол без болельщиков - не футбол.

- Я смотрел хоккейный матч "Динамо" – "Спартак". Это ужас. Мы играли в первом туре в Нижнем Новгороде с "Тамбовом", там тоже по существу был матч без зрителей, хотя там было какое-то количество зрителей. Я смотрел "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Ну это очень странные ощущения. Даже на сборах и то присутствуют какие-то зрители. Какое решение примет РПЛ или РФС, или это будет совместное решение, мы просто подчинимся и будем планировать свой календарь в зависимости от этих решений. Сейчас настолько форс-мажорная ситуация, что здесь ни в коем случае нельзя думать о каких-то своих желаниях, - отметил наставник "Рубина".

Отметим, что после победы в Туле "Рубин" набрал 23 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 12 место.