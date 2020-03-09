«Ак Барс» прошёл «Нефтехимик» и стал первым полуфиналистом на Востоке

В матче одной четвертой финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Станислав Галиев. Для него этот гол стал вторым в текущем плей-офф. Эта шайба позволила «барсам» завершить первый раунд. В серии до четырёх побед команда Дмитрия Квартальнова не оставила шансов соседу по Татарстану.

Единственную шайбу в матче забросил Станислав Галиев.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Тяжёлая игра, даже по счёту видно – 1:0, один точный бросок всё решил. Соперник старался, бился, мы тоже вышли заряженные, хотели завершить эту серию именно сегодня, чтобы побольше отдохнуть, – отметил автор единственной шайбы в матче.

Станислав Галиев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Другим героем в составе победителей стал Тимур Билялов. Вратарь проводит свой первый плей-офф в карьере и пока делает это без ошибок. В четвертой игре воспитанника «Ак Барса» отразил 21 бросок, оформив первый сухой матч в Кубке Гагарина в карьере. Всего же во всех играх против «Нефтехимика» в четвертьфинале Востока вратарь пропустил три шайбы.

Тимур Билялов.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Очень непростая серия, у соперника – молодые нападающие, скоростные, которые постоянно напрягали нашу оборону. Игра в кость, в тело, очень много силовых приёмов. Была настоящая заруба – «Нефтехимик» тоже хотел выиграть серию, они были заряжены. Но мы хорошо сыграли, выстояли, когда нас в некоторых моментах хорошо прижимали. То, что мы хорошо держали оборону, и стало ключевым фактором победы, – подвёл итоги серии вратарь.

В серии до четырёх побед казанцы не оставили шансов соседу по Татарстану.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Ак Барс» стал первым клубом на Востоке, кто прошёл в следующий раунд. Следующий соперник казанского клуба пока неизвестен. Зато благодаря победе в минимальном количестве сыгранных матчей у команды возник перерыв – следующую серию казанцы начнут лишь 18 марта.

Следующую серию казанцы начнут лишь 18 марта.Фото: Алина НИЗАМОВА

– За 10 дней игровой тонус уйдёт, – считает главный тренер команда Дмитрий Квартальнов. – Но будем работать, отдохнём, залечим травмы. Игра была выхлестывающая, где-то ребята подустали. Ритм немного мы утратим, но ничего: думаю, это такое соревнование, что судья бросит шайбу – и началось.