2020-02-13T13:59:10+03:00
Спорт

"Не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз": Футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки о коронавирусе

Сам полузащитник, находящийся на просмотре в казанском "Рубине", не видит в данной ситуации ничего серьезного и просит не судить строго [Фото]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Футболист назвал публикацию шуткой, но не всем этот юмор понравился.Футболист назвал публикацию шуткой, но не всем этот юмор понравился.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Футболист Дмитрий Тарасов, который в настоящий момент находится в расположении казанского "Рубина", попал в очередной скандал, связанный с постами в соцсетях. На сей раз он выложил в Инстаграм фотографию, где его стрижет парикмахер азиатской внешности и сделал подпись - "Коронавирус", указывая стрелками на того самого парикмахера.

"ПОДОБНЫЕ СРАВНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КСЕНОФОБНЫМИ"

Пост Тарасова не остался незамеченным. Его даже обвинили в расизме и попросили Российский Футбольный союз применить санкции к игроку.

- Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы всё больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями, — приводит слова пресс-службы организации "Футбол против расизма в Европе" РИА "Новости".

Тот самый скандальный кадр. Фото: личная страница Дмитрия Тарасова в Инстаграме.

Тот самый скандальный кадр. Фото: личная страница Дмитрия Тарасова в Инстаграме.

"ВСЕ, КТО ПОДПИСАН НА МЕНЯ ЗНАЮТ, ЧТО Я МНОГО ШУЧУ"

Тарасов на обвинения в расизме отреагировал довольно оперативно. Он попросил не судить его строго. Данным постом он всего-то хотел пошутить.

- Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке Денис Ли и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было, - написал Тарасов в своем Инстаграме.

На защиту футболиста встал и тот самый мужской мастер Денис Ли, на которого и указывала стрелка с надписью "коронавирус". По его мнению, обвинения Тарасова в расизме - полная чушь.

"ЕСЛИ БЫ ОН БЫЛ РАСИСТОМ, МЫ БЫ НЕ ДРУЖИЛИ"

- Я в шоке от того, что происходит вокруг. С распространением информации о коронавирусе мне стало в прямом смысле дискомфортно. Куча косых взглядов и вопросов о национальности. Вчера приехал к своему давнему другу Дмитрию Тарасову поздравить с пополнением и поделился с ним насчёт темы описанной выше. Мы посмеялись, так как я умею посмеяться над собой и именно я предложил подписать сториз «корона вирус». На следующий день тема была раздута до необъятных размеров. Куча звонков от представителей СМИ с просьбой прокомментировать и более того, моего друга, Дмитрия Тарасова, обвиняют в расизме. Если бы он был расистом, мы бы не дружили и у нас не было бы так много общих знакомых среди других стран и республик. Он не расист и никогда им не являлся и всегда в его окружении много ребят разных национальностей. Хватит заниматься ерундой и раздувать «выгодные» вам темы, чтобы переключить людей от действительно серьёзных вопросов. Не беспокойте меня этой темой. В день по всему миру около 100000000 шуток на эту тему и никаких злых умыслов они не несут! - написал Ли на своей соцстранице.

КТО УЖЕ ПОПЛАТИЛСЯ ЗА ШУТКИ НАД КОРОНАВИРУСОМ

К слову, чуть ранее в подобной ситуации оказался и полузащитник английского "Тоттенхема" Деле Алли. Он также в соцсетях шутил над коронавирусом. Он записал несколько видео из лондонского аэропорта, где снимал людей азиатской внешности и свое лицо в медицинской маске и подписал "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня". За это он получил обвинение в расизме. Спортсмен публично извинился, но футбольная ассоциация Англии может наказать игрока.

Будут ли применены какие-либо санкции к Тарасову - не ясно. Напомним, что 32-летний игрок, в активе которого 8 матчей и 1 гол за сборную России, с лета находится без работы. Контракт с московским "Локомотивом" истек, а новый ему не предложили. В январе его пригласили на просмотр в "Рубин". Игрок провел с казанской командой два сбора, даже забил гол в одном из матчей, но полноценный контракт Тарасову до сих пор не предложили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболист Дмитрий Тарасов пытался скрыть деньги на таможне в Шереметьево

Спортсмена с супругой отпустили после оплаты штрафа (подробнее)

Дмитрий Тарасов потроллил Ольгу Бузову своим снимком с ростовской невестой Анастасией Костенко на плечах

Оказывается, несколько лет назад футболист делал точно такое же фото с самой телеведущей, которую он оставил ради новой возлюбленной (подробнее)

"Может сразу получить леща!": Анастасии Костенко достается от бывшего мужа Бузовой

Дмитрий Тарасов раскрыл подробности личной жизни с молодой женой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ставки на Юрлову-Перхт или Куклину? Состав сборной России на женский спринт ЧМ 2020 по биатлону, стартовые номера
Стало известно, кто побежит спринт у сборной России, полный расклад по стартовым номерам лидеров и членов сборной России на Чемпионат мира 2020 по биатлону в Италии
Тарасов опубликовал фотографию с парикмахером из Азии и назвал его "коронавирус"
Что именно этим хотел сказать футболист, который находится на просмотре в казанском "Рубине", не понятно, но ранее он уже заявлял, что новой инфекции уделяется слишком много внимания [фото]
Тарасов опубликовал фотографию с парикмахером из Азии и назвал его "коронавирус"
Что именно этим хотел сказать футболист, который находится на просмотре в казанском "Рубине", не понятно, но ранее он уже заявлял, что новой инфекции уделяется слишком много внимания [фото]
Новости 24
В Чебоксарах прекратили уголовное дело в отношении полицейского, который на патрульной машине сбил девушку
14 февраля в Казани откроют мемориальную доску татарскому поэту Амирхану Еники
В Чувашии выбирают район, где с размахом отметят День республики 2021
В отношении казанца возбудили уголовное дело за контрабанду стероидов из Казахстана
Чувашия купит два томографа за 160 миллионов рублей
ГИБДД Татарстане решила награждать примерных водителей
В Ульяновске начали готовиться к паводку: в зоне риска более 100 домов
В Казани могут появится дорожные знаки "80 километров в час"
В 2020 году на капремонт 300 домов в Чувашии потратят 1,5 миллиарда рублей
Стали известны подробности смертельного наезда на улице Камелеева в Казани
Из-за переносов сроков строительства скоростной платной трассы Москва-Казань вырастет стоимость проекта
Хадж 2020: Татарстану сохранили квоту на 1 800 паломников
ВТБ откажется от вредного для экологии пластика при производстве банковских карт
Чтобы повысить безопасность на дорогах Казани, потратят 43 миллиона рублей
Картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах запускает производство новой туалетной бумаги и объявляет конкурс на ее название
Муж вернулся из больницы, а жену зарезали: убийцей оказался знакомый, его приговорили к 9,5 годам колонии
Утром туман, местами небольшой снег: погода на День святого Валентина 2020 в Татарстане
«Новая волна 2020» в Казани: в рамках фестиваля пройдет День татарской культуры
Михаил Мишустин утвердил создание в Казани Генконсульства Саудовской Аравии