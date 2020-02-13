"Не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз": Футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки о коронавирусе

Футболист Дмитрий Тарасов, который в настоящий момент находится в расположении казанского "Рубина", попал в очередной скандал, связанный с постами в соцсетях. На сей раз он выложил в Инстаграм фотографию, где его стрижет парикмахер азиатской внешности и сделал подпись - "Коронавирус", указывая стрелками на того самого парикмахера.

"ПОДОБНЫЕ СРАВНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КСЕНОФОБНЫМИ"

Пост Тарасова не остался незамеченным. Его даже обвинили в расизме и попросили Российский Футбольный союз применить санкции к игроку.

- Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы всё больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями, — приводит слова пресс-службы организации "Футбол против расизма в Европе" РИА "Новости".

Тот самый скандальный кадр. Фото: личная страница Дмитрия Тарасова в Инстаграме.

"ВСЕ, КТО ПОДПИСАН НА МЕНЯ ЗНАЮТ, ЧТО Я МНОГО ШУЧУ"

Тарасов на обвинения в расизме отреагировал довольно оперативно. Он попросил не судить его строго. Данным постом он всего-то хотел пошутить.

- Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке Денис Ли и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было, - написал Тарасов в своем Инстаграме.

На защиту футболиста встал и тот самый мужской мастер Денис Ли, на которого и указывала стрелка с надписью "коронавирус". По его мнению, обвинения Тарасова в расизме - полная чушь.

"ЕСЛИ БЫ ОН БЫЛ РАСИСТОМ, МЫ БЫ НЕ ДРУЖИЛИ"

- Я в шоке от того, что происходит вокруг. С распространением информации о коронавирусе мне стало в прямом смысле дискомфортно. Куча косых взглядов и вопросов о национальности. Вчера приехал к своему давнему другу Дмитрию Тарасову поздравить с пополнением и поделился с ним насчёт темы описанной выше. Мы посмеялись, так как я умею посмеяться над собой и именно я предложил подписать сториз «корона вирус». На следующий день тема была раздута до необъятных размеров. Куча звонков от представителей СМИ с просьбой прокомментировать и более того, моего друга, Дмитрия Тарасова, обвиняют в расизме. Если бы он был расистом, мы бы не дружили и у нас не было бы так много общих знакомых среди других стран и республик. Он не расист и никогда им не являлся и всегда в его окружении много ребят разных национальностей. Хватит заниматься ерундой и раздувать «выгодные» вам темы, чтобы переключить людей от действительно серьёзных вопросов. Не беспокойте меня этой темой. В день по всему миру около 100000000 шуток на эту тему и никаких злых умыслов они не несут! - написал Ли на своей соцстранице.

КТО УЖЕ ПОПЛАТИЛСЯ ЗА ШУТКИ НАД КОРОНАВИРУСОМ

К слову, чуть ранее в подобной ситуации оказался и полузащитник английского "Тоттенхема" Деле Алли. Он также в соцсетях шутил над коронавирусом. Он записал несколько видео из лондонского аэропорта, где снимал людей азиатской внешности и свое лицо в медицинской маске и подписал "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня". За это он получил обвинение в расизме. Спортсмен публично извинился, но футбольная ассоциация Англии может наказать игрока.

Будут ли применены какие-либо санкции к Тарасову - не ясно. Напомним, что 32-летний игрок, в активе которого 8 матчей и 1 гол за сборную России, с лета находится без работы. Контракт с московским "Локомотивом" истек, а новый ему не предложили. В январе его пригласили на просмотр в "Рубин". Игрок провел с казанской командой два сбора, даже забил гол в одном из матчей, но полноценный контракт Тарасову до сих пор не предложили.

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