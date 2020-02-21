"Бузова его заказала": Тарасов сломал ногу и не сыграет за "Рубин" в нынешнем сезоне

Дмитрий Тарасов, по всей вероятности, не сыграет за "Рубин" в нынешнем сезоне. С момента подписания контракта прошло всего три дня, как полузащитник получил серьезную травму.

- В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза», - сообщил казанский клуб на своей официальной странице в Твиттере.

Судя по всему, Тарасов выбыл из строя на несколько месяцев. Так что в нынешнем сезоне игрок вряд ли сыграет, а учитывая, что контракт игрока с "Рубином" действует только до лета 2020 года, то в официальных матчах за казанский клуб Тарасов может и не сыграть.

Болельщики "Рубина" неоднозначно восприняли новость о травме нового игрока. В комментариях в официальной группе казанской команды в "ВКонтакте" кто-то желал здоровья, а кто-то интересовался, что могло произойти на обычной тренировке, что игрок сломал ногу. Кроме того, предполагалось, что к травме Тарасова даже может быть причастна бывшая жена футболиста - Ольга Бузова:

"В таком случае нужно разрывать контракт, это же не дело бесплатно кормить".

"За Рубин не сыграет, зато денег заработает".

"Перелом на тренировке? Это кто его так ненавидит в команде?".

"Бузова его заказала! Так, не доставайся ты никому!"

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист играл за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр, а спустя месяц предложил ему контракт.

Отметим, что футболист в последнее время больше известен не футбольными свершениями, а своими высказываниями или постами в соцсетях. Последний скандал, в который угодил футболист разгорелся из-за его поста в Инстаграме, где он стоит в компании парикмахера азиатской внешности, а подпись гласит "коронавирус". Сам футболист объяснил, что это была шутка. Вот только многие такой юмор не оценили. Тарасова даже обвинили в расизме.

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