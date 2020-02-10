«Почему мы - простой народ - должны страдать?»: жители Набережных Челнов возмущены тем, что автобусы им заменили маршрутками

В субботу, 8 февраля, Набережные Челны словно вернулись в прошлое. Когда в Казани идут работы по созданию второй ветки метро и запуску метробусов, во втором по величине городе Татарстана люди вынуждены с автобусов снова пересесть на маршрутки. Напомним, 190 НЕФАЗов мэрия татарстанского автограда была вынуждена вернуть ПАО «КАМАЗ» из-за долгов по оплате по лизингу.

В соцсетях горожане уже опубликовали видео, на котором зафиксировано столпотворение людей, ожидающих свою маршрутку на остановке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759856" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах автобусы заменили на маршрутки - горожане стали топится на остановках.соцсети

«ВЫНУЖДЕНА С МАЛЕНЬКИМ РЕБЕНКОМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ ХОДИТЬ ПЕШКОМ»

За выходные жители Набережных Челнов оставили сотню гневных сообщений в официальной соцгруппе Исполкома города. Большая их часть написана молодыми мамами.

- Ездила с ребенком 4-х лет вчера в «Газели». Зимой перевозить ребенка на коленях в узком кресле неудобно. О том, что в случае резкого торможения или аварии случится с маленькими пассажирами и говорить не стоит. Остановки из окна не видно. Выйти из «Газели» с ребенком тоже сложно. В узком проходе не все видят ребенка, толкают. Пользоваться, к сожалению, городским автотранспортом мы теперь не будем, - написала Миля Шакирова.

- В этих «Газелях» не то, что с коляской, там и без нее не пройти. 3-4 раза в неделю по несколько раз в день приходится ездить в детскую поликлинику. Мы живем на Чулман, где трамваи не ходят. И я вынуждена буду теперь с маленьким ребёнком в любую погоду ходить пешком. На такси тоже не наездишься - очень уж дорого выходит. А сколько ещё, таких как я мамочек с колясками, пенсионеров, маломобильных граждан, которые теперь остались без возможности свободно передвигаться по городу? Временные трудности сколько продлятся? Неделя, месяц, год, 5 лет?– возмущено вопрошает Татьяна Исламова.

Ни Миле, ни Татьяне мэрия Набережных Челнов пока так и не ответила.

«БЕГАЕМ ОТ МАРШРУТКИ К МАРШРУТКЕ, УНИЖАЯСЬ И МУЧАЯСЬ»

Неудобно передвигаться по городу стало и людям с ограниченными возможностями. Об этом властями в соцсетях сообщает Александр Смирнов.

- Мне и моей супруге, как инвалидам I группы по зрению, неудобство это причиняет. Ранее мы, перед тем как выйти из дома, смотрели в программке, когда подъедет наш автобус, затем спокойно шли и садились на нужный маршрут, а не мёрзли на остановке и не бегали от маршрутки к маршрутке, унижаясь и мучаясь, пытаясь выяснить принадлежность каждой к тому или иному номеру. Я говорю не только от себя и своей жены, а от лица многих своих знакомых. Разве защита интересов горожан, отстаивание их интересов - не первоначальнейшая задача администрации города? – возмущается мужчина.

На данное сообщение Смирнов ответа от местных властей так же еще не получил.

«ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ»

Были среди возмущенных жителей Набережных Челнов и те, кого не устроили не столько сами «Газели», сколько поведение их водителей.

- Если уж нас лишили больших автобусов и адекватных водителей, то берите на контроль «газелистов». Управы на них нет! Сегодня (8 февраля - Ред.) ребёнок упал на ступеньках, водитель закрыл перед ним дверь и уехал, так как был очень занят разговором по видеосвязи. Он даже не заметил что происходит! - пишет Светлана Похожай

- Для выяснения обстоятельств нам нужны факты - где это было, в какое время, какой номер маршрута, какой номер автобуса, - вдруг ответила женщине мэрия Набережных Челнов.

- Номер автобуса не запомнила. Время 7.53, остановка 65 комплекс, маршрут №1, - уточнила Светлана.

Ответа на это на момент публикации не последовало.

Другая жалоба поступила от интернет-пользователя Светланы Валерьевны.

- Сегодня поехала на маршрутке №7, будучи в положении на немаленьком сроке. Отвратительное вождение. Как будто специально все кочки водитель проехал, через лежачие полицейские на скорости ехал, – написала женщина.

- Светлана, есть фотографии, видео? Если Вас это возмутило, то наверняка засняли. Вопрос с большими автобусами решается, но пока придется воспользоваться автобусами малой вместимости, - ответила ей мэрия города.

Марика Табатченко-Царева же сообщила, что маршрутки попросту игнорируют остановки в 65 комплексе.

- Почему мы - простой народ - должны страдать из-за ваших долгов и нареканий от водителей маршрутки №7, якобы они прямо-таки вынуждены ездить через 65-ый комплекс? Проезжают мимо остановок. Мы не обременяли их ездить через наш район, чтоб по-хамски обращаться потом! - считает горожанка.

- Эмоции прочитали, теперь нужны факты - когда, где, кто, желательно фото. Будем выяснять согласно полученной информации, - ответили ей городские власти.

«СТОЯЛА 30 МИНУТ НА ОСТАНОВКЕ»

- Сегодня стояла 30 минут на остановке ипподром и ждала 26-ю маршрутку! На улице не май месяц, чтобы стоять по 30 минут. Хорошо, что вышла за час до работы - пожаловалась Алёна Сергеева.

Это лишь малая часть возмущенных постов, оставленных жителями Набережных Челнов в соцсетях всего за два дня. В большинстве случаев мэрия города просит у интернет-пользователей факты, но, получив их, не отвечает. Возможно, чиновники не справляются с этой волной вопросов.

В итоге начальник управления информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Римма Мухаметзянова попросила горожан «не нагнетать ситуацию».

- Напомним, что мы сразу же заявили о том, что Исполнительный комитет возвращает НЕФАЗы и что вопрос с большими автобусами будет решен. Мы не прятались и не скрывались и сейчас поясняем информацию, принося свои извинения. Да, нам нужны факты, иначе получается, что с одной стороны поступают анонимные сообщения в адрес водителей, очерняя их, с другой - невозможно предпринять меры, так как нет фактов. Мы просим Вас не нагнетать ситуацию, - написала Римма Мухаметзянова на официальной соцстранице администрации города.

Отметим, в Набережных Челнах сейчас проживает 533,9 тысяч человек. Немногим больше проживают в Ульяновской области, немногим меньше - в Чебоксарах и Марий Эл. Однако в каждом из этих городов сейчас курсируют большие автобусы.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru