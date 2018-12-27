2018-12-27T16:15:29+03:00
Общество

Вторая ветка казанского метро будет идти через Азино до Компрессорного завода

В первом квартале 2019 года будет принят новый соответствующий генплан
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас у исполкома города уже имеется соответствующая рабочая документация объектаСейчас у исполкома города уже имеется соответствующая рабочая документация объектаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Казани всерьез вознамерились построить вторую ветку метро. Ее планируют проложить в сторону Советского района. В частности, она будет проходить через Азино вплоть до Компрессорного завода. Сейчас у исполкома города уже имеется соответствующая рабочая документация объекта.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в первом квартале 2019 года планируется принять новый генплан, который и предусмотрит строительство объекта. Точных дат начала и окончания работ пока нет. Они будут зависеть от экономики, возможностей и бюджета Татарстана.

Отметим, что строительство первой ветки казанского метро завершилось в текущем году. После 5 лет ожидания наконец-то ввели в эксплуатацию станцию «Дубравная». Она стала 11-й в столице Татарстана.

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