Вторая ветка казанского метро будет идти через Азино до Компрессорного завода

СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-27T16:15:29+03:00

Сейчас у исполкома города уже имеется соответствующая рабочая документация объекта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первом квартале 2019 года будет принят новый соответствующий генплан

Изменить размер текста: A A

В Казани всерьез вознамерились построить вторую ветку метро. Ее планируют проложить в сторону Советского района. В частности, она будет проходить через Азино вплоть до Компрессорного завода. Сейчас у исполкома города уже имеется соответствующая рабочая документация объекта.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в первом квартале 2019 года планируется принять новый генплан, который и предусмотрит строительство объекта. Точных дат начала и окончания работ пока нет. Они будут зависеть от экономики, возможностей и бюджета Татарстана.

Отметим, что строительство первой ветки казанского метро завершилось в текущем году. После 5 лет ожидания наконец-то ввели в эксплуатацию станцию «Дубравная». Она стала 11-й в столице Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен