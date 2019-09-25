В Казани по трем маршрутам запустят метробусы

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-25T13:35:57+03:00

За час такой транспорт сможет перевезти до 8 тысяч пассажиров

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Согласно новому Генплану Казани 2035 в транспортной сети города появится метробусы. Они должны увеличить скорость передвижения пассажиров, уменьшить время в пути и сделать дорожное движение более безопасным.

Известно, что для метробусов будет предусмотрена собственная изолированная полоса без разрывов. Кроме того, в городе появятся терминалы с турникетами, с помощью который и будет осуществляться посадка на новый транспорт.

Уже запланированы три маршрута, по которым будут курсировать метробусы: «Дербышки - ж/д вокзал Казань-1», «Ж/д вокзал Казань 1 - ул. Гаврилова», «Ж/д вокзал Казань 1 - Лесной городок».

Отметим, что за час такие автобусы смогут перевезти до 8 тысяч пассажиров. За раз один метробус может уместить 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU