2020-01-27T15:37:01+03:00
Общество

«Посоветовали мне найти мужика»: Агина Алтынбаева из Татарстана пожаловалась на сотрудников МЧС, которые не смогли найти в ее квартире паука

Пресс-служба чрезвычайного ведомства заявила, что никакого насекомого в квартире женщины не было [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Агина АлтынбаеваФото: Агина Алтынбаева
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Ночью с 25 на 26 января скандально известная жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева вызвала в свою квартиру сотрудников МЧС. Женщина уверяла, что в одной из комнат поселился большой черный паук. Однако, по словам Агины, спасатели ей не помогли.

- Вместо того, чтобы помочь поймать паука, эти два недоделанных осла посоветовали мне найти мужика! Нормально да так? Мало того - приезжать они долго не хотели, мол, три часа ночи (и этим они ночью не занимаются), - написала в одной из соцгрупп раздосадованная мать.

Женщина считает, что именно этот паук мог покусать ее детей.

- В кожно-венерологическом диспансере были пару дней назад, всё необходимое сдали по анализам. Покусал вас кто-то, говорят. Но это не клопы, как думают многие. Клопы живут гнёздами. Всё дома вывернуто было, полностью - ничего не обнаружено, - пишет Агина.

Фото: Агина Алтынбаева

Фото: Агина Алтынбаева

В МЧС Татарстана ситуацию уже прокомментировали. Как оказалось, к Агине Алтынбаевой спасатели поехали сразу после ликвидации последствий ДТП. На 1035 километре трассы Москва-Уфа им пришлось распиливать деревья, которые мешали эвакуации вылетевшего в кювет авто.

- Завершив работы на месте ДТП, спасатели тут же выехали на следующий вызов - в 8-й комплекс поселка ГЭС в Набережных Челнах, где со слов заявительницы в квартире детей покусал паук. Спасатели с 03.30 до 04.00 26 января произвели осмотр квартиры, паук не обнаружен, - отмечает пресс-служба МЧС Татарстана.

Также в ведомстве уточняют, что спасатели рекомендовали женщине дезинсектировать помещений, а никак не «искать мужика».

- И спасатели, и сама женщина вели себя корректно. Чётким, прямо-таки каллиграфическим почерком заявительница написала, что претензий к спасателям не имеет, - добавили в МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В МЧС Татарстана также напомнили об ответственности за оскорбление чести и достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме. За подобное грозит штраф от одной до трех тысяч рублей.

Правда Агину Алтынбаеву штрафы, кажется, не пугают. Ведь за одну только передачу руля авто своему 12-летнему сыну она была оштрафована на общую сумму в 35 тысяч рублей. Их она платить, конечно, не собиралась.

Имя многодетной матери уже стало нарицательным из-за ее скандальных выходок. Помимо прочего она то кусает представителей детсада, не согласившись с начислением оплаты; то подает заявление на следователя, который задержал ее сына по подозрению в попрошайничестве; или ведет автомобиль с грудным ребенком на руках.

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На шутку шоумена Агина Алтынбаева не обиделась. Она объяснила – ребенок ехал на ее коленях. Он делает так с четырех лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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