«Торопится в Изумрудный город за мозгами для матери»: Иван Ургант высмеял видео из Татарстана с ребенком за рулем авто

За несколько дней видео из Набережных Челнов, на котором шестилетний мальчик управляет автомобилем, увидели десятки тысяч людей по всей стране. На кадрах, которые снимала многодетная мать Агина Алтынбаева, видно, как ее сын разгоняется до 130 километров в час.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/744288" frameborder="0"></iframe> Многодетная мать из Татарстана посадила 9-летнего сына за руль.

Новость, которая обошла все региональные и федеральные СМИ, не осталась без внимания известного телеведущего Ивана Урганта. В своем вечернем шоу он высмеял инцидент.

- Давайте поймем, может шестилетний ребенок сидит на коленях двенадцатилетнего? Тогда им вместе восемнадцать, может быть это объясняет, почему мать посадила ребенка за руль, – предположил шоумен.

- Известно, что у женщины четыре ребенка. Где еще двое? – спросил у него соведущий Дмитрий Хрусталев.

- Еще двое гонят «Камазы» из Набережных Челнов в Казань, - посмеялся Ургант

После он отметил, что россиянам интересно, куда именно торопился маленький мальчик.

- Почему ребенок в шесть лет куда-то едет со скоростью 130 километров в час? Ответим – в Изумрудный город, чтобы попросить у волшебника Гудвина мозги для матери, - констатировал телеведущий.

«Комсомолка» связалась с Агиной Алтынбаевой. Женщина не видела выступления Урганта и не держит на него зла.

- Ну сказал, и сказал. Это же Ургант, - снисходительно отнеслась к этому многодетная мать из Набережных Челнов.

Что же насчет самого видео, то корреспонденту «Комсомолка» Агина призналась, что во время съемок сын сидел на ее коленях.

- Сын ехал на моих коленях, снимала сама. Он с 4 лет так ездит, и я буду и дальше продолжать, - сообщила Алтынбаева.

Фото: скриншот

Выяснилось, что 18 ноября женщина сама пришла в ГИБДД Набережных Челнов. А 19 ноября ее пригласили уже в следственный комитет Татарстана. Несмотря на это, Агина до сих пор уверена – нет никаких оснований лишать ее родительских или водительских прав.

- Ну пригласят на комиссию, как говорила Удачина (уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина – Ред.), и что? Полномочий - только на разговор, ничего более не могут. Никто ничего мне сделать по закону не может, - считает многодетная мать.

Известно, что в отношении 28-летней Агины Алтынбаевой только за посадку за руль малолетнего сына инспекторами ГИБДД было составлено пять протоколов:

- за нарушение правил применения ремней безопасности (штраф тысяча рублей);

- за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления (штраф 30 тысяч рублей);

- за превышение установленной скорости движения (штраф 500 рублей);

- за нарушение правил перевозки людей (штраф 500 рублей);

- за нарушение правил перевозки людей (штраф 3 тысячи рублей).

Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о привлечении женщины к ответственности за неисполнение ею обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

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