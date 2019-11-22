Уже продали семь автобусов: казанские перевозчики просят помощи у главы Минтранса Татарстана Ленара Сафина

Казанские перевозчики до сих пор не могут добиться от местных властей полной компенсации за проезд льготников в автобусе – вместо 18-ти все 27 рублей. Иначе предлагают повысить стоимость билета для остальных пассажиров – 31 рубль за безналичный расчет и 40 рублей за наличный. А то, по заявлениям перевозчиков, у них будут одни убытки.

При этом переданное от них обращение к главе Минфина Татарстана, наконец, рассмотрели в республиканском Госкомитете по тарифам и...отправили дальше – в Минтранс региона.

- Вопросы расчета бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий граждан к полномочиям Госкомитета не относятся. Вопросы бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий пассажиров относятся к полномочиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, - ответил перевозчикам врио председателя Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Штром.

Так, что теперь перевозчики просят помощи в решении вопроса у главы Минтранса республики Ленара Сафина.

- Уважаемый Ленар Ринатович! Вы наша последняя надежда! От Вашего мудрого решения зависит судьба перевозчиков Казани и Татарстана. Как Вы знаете обстановка в отрасли мягко говоря плачевная. Автотранспортные предприятия, входящие в Ассоциацию, находятся в трудном финансовом положение. У предприятий миллионные убытки и долги. Основная причина: за перевозку льготных категорий граждан платят не полным рублем. Чтобы выжить перевозчики просят, чтобы компенсация была не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей. Мы просим деньги за выполненную работу, - написали перевозчики в своем открытом письме.

Тем временем транспортники заверяют, чтобы покрыть свои убытки они уже были вынуждены продать семь автобусов.