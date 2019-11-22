2019-11-22T14:54:15+03:00
Общество

Уже продали семь автобусов: казанские перевозчики просят помощи у главы Минтранса Татарстана Ленара Сафина

Республиканская Ассоциация автотранспортных предприятий обратилась к нему с открытым письмом
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Казанские перевозчики до сих пор не могут добиться от местных властей полной компенсации за проезд льготников в автобусе – вместо 18-ти все 27 рублей. Иначе предлагают повысить стоимость билета для остальных пассажиров – 31 рубль за безналичный расчет и 40 рублей за наличный. А то, по заявлениям перевозчиков, у них будут одни убытки.

При этом переданное от них обращение к главе Минфина Татарстана, наконец, рассмотрели в республиканском Госкомитете по тарифам и...отправили дальше – в Минтранс региона.

- Вопросы расчета бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий граждан к полномочиям Госкомитета не относятся. Вопросы бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий пассажиров относятся к полномочиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, - ответил перевозчикам врио председателя Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Штром.

Так, что теперь перевозчики просят помощи в решении вопроса у главы Минтранса республики Ленара Сафина.

- Уважаемый Ленар Ринатович! Вы наша последняя надежда! От Вашего мудрого решения зависит судьба перевозчиков Казани и Татарстана. Как Вы знаете обстановка в отрасли мягко говоря плачевная. Автотранспортные предприятия, входящие в Ассоциацию, находятся в трудном финансовом положение. У предприятий миллионные убытки и долги. Основная причина: за перевозку льготных категорий граждан платят не полным рублем. Чтобы выжить перевозчики просят, чтобы компенсация была не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей. Мы просим деньги за выполненную работу, - написали перевозчики в своем открытом письме.

Тем временем транспортники заверяют, чтобы покрыть свои убытки они уже были вынуждены продать семь автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Давайте выпьем пиво и устроим митинг»: Школьники вступились за уволенную учительницу, которая рассказывала им о своем сексе
Педагог раньше училась у доцента Соколова, убившего студентку. Она вела блог о том, как хочет заниматься любовью под Rammstein и пить алкоголь
Новости 24
В Марий Эл за убийство и покушение на убийство мужчину отправили в колонию на 17 лет
Обещал использовать землю для пасеки, а сам устроил стройку: в Татарстане решением суда снесут самовольные постройки
«Опасность!»: жители Казани боятся обрушения памятника Кул Гали
Билайн закрепил лидерство в темпах развития сети 4G
Президент Татарстана Рустам Минниханов награжден медалью «За вклад в укрепление обороны России»
За двумя зайцами погонишься - останешься без ружья и автомобиля: в Татарстане поймали браконьеров
В Верховном суде Татарстана жалобу властей Казани отвергли: жители аварийного дома на улице Клары Цеткин ждут переселения
В Нижнекамске появится центр реабилитации бездомных животных
В Чувашии продолжают искать Александра Борисова, который ушел из дома больше месяца назад и пропал
Татарстанец отделался штрафом за взрослое кино с его подругой
В 2020 году на сферу образования в Нижнекамске потратят 4 миллиарда рублей
Стоимость жилья для молодых семей в Казани превысила 53 тысячи рублей за квадратный метр
Избил и ударил головой о бетонный пол: отцеубийцу приговорили к 12 годам колонии
Глава Минмолодежи Татарстана о подростковой преступности: «Нет смысла говорить, что ничего не происходит и все хорошо»
В Казани после долгой реставрации вернули на место памятник Серго Орджоникидзе
Спасли лебедя от нелепой смерти: птица не улетела на юг и голодала на замерзшем озере
В Чувашии во время пожара погиб мужчина
В Марий Эл 22-летний лихач вылетел с трассы в кювет, погиб его пассажир
ВТБ Лизинг заключил три соглашения о сотрудничестве на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»: с авиакомпанией Сомон Эйр, Яндекс.Такси, а также с Трансмашхолдингом и Локотехом