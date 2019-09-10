В Казани перевозчики «угрожают» поднять стоимость проезда в автобусах до 31 рубля

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-10T11:31:19+03:00

Речь пока идет лишь о намерениях, официальных документов никто еще не подавал

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Казанские перевозчики обратились в мэрию города с требованием о полной компенсации проезда на общественном транспорте льготников. Как оказалось, стоимость полного билета подняли, а указанная компенсация так и осталась равна прежней цене - 18 рублей.

Вот и хотят перевозчики получать за льготников от мэрии Казани полные 27 рублей. Иначе, как они «угрожают», это бремя ляжет на других горожан – стоимость проезда в том же автобусе в случае отказа хотят поднять до 31 рубля.

Вот только, пока это на уровне оглашенных намерений. Официально о поданных документах на этот счет пока никто не сообщает. Отметим, что вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте не решается в одностороннем порядке. Сначала перевозчикам нужно обратиться с этим в мэрию, а последнюю точку здесь должен поставить и вовсе Госкомитет Татарстана по тарифам.

ИСТОЧНИК KP.RU