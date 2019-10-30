2019-10-30T16:21:12+03:00
Общество

Казанские перевозчики вызывают на разговор главу Минфина Татарстана Радика Гайзатуллина

Они хотят обсудить с ним компенсацию за проезд льготников
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: minfin.tatarstan.ruФото: minfin.tatarstan.ru
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Казанские перевозчики все еще добиваются от местных властей полной компенсации за проезд в их автобусах льготников. Пока за одну поездку одного из них получают всего 18 рублей, когда как эта стоимость в реальности для других пассажиров давно составляет все 27 рублей.

Теперь Ассоциация транспортных компаний Татарстана решила вызвать на разговор главу Минфина республики Радика Гайзатуллина.

Все дело в пресс-конференции министра от 10 октября, на которой он прокомментировал требования перевозчиков о полной компенсации за проезд льготников.

Гайзатуллин заявил, что, по его мнению, Татарстаном на это и так выделяется довольно много денег – более одного миллиарда рублей. Так, что тут надо вместе с казанскими властями и перевозчиками провести детальный анализ каждого маршрута, чтобы понять действительно ли правительство республики что-то недодает. Кроме того, по словам министра, у транспортников есть определенные резервы. Поэтому нет смысла платить за льготников больше, нежели сейчас, ради покрытия убытков перевозчиков.

Последние же, так и не дождавшись приглашения от главы Минфина Татарстана на обсуждение поднятых вопросов, сами вызвали его на разговор, написав письмо.

Как следует из обращения Ассоциации транспортных предприятий республики, перевозчики надеются детально обсудить озвученные министром тезисы. Ведь, по их словам, например, упомянутые резервы – это никак иначе возможность сокращения количества автобусов, выпускаемых в рейс утром и вечером. Из-за чего пассажирам придется слишком долго ждать на остановках. Есть, как они заверяют, и другая, более эффективная мера по сокращению расходов, которая не понравится пассажирам, – повышение стоимости проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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