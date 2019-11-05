Из-за требований казанских перевозчиков платить за льготников по полной или снова повысить цену на проезд, к ним нагрянула проверка

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-05T17:47:24+03:00

По заявлениям Ассоциации транспортных предприятий республики, это не стало для них неожиданностью. Фото: Мария ЛЕНЦ

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После письменного ответа главы Минфина Татарстана Радика Гайзатуллина казанским перевозчикам на призыв о встрече, к ним нагрянули с проверкой из республиканского Госкомитета по тарифам.

Напомним, по словам транспортников, они терпят убытки и требуют, чтобы городские власти полностью компенсировали проезд льготников в автобусах. Сейчас это 18 рублей за человека, когда как полная стоимость билета равна 27 рублям. Если не платить по полной, то надо снова поднять цену на проезд, считают перевозчики. Именно этот вопрос они и хотели обсудить с министром. Но тот отослал их к Госкомитету Татарстана по тарифам.

Начатая им после этого проверка, по заявлениям Ассоциации транспортных предприятий республики, не стала для них неожиданностью. Ее цель – изучение финансовой деятельности перевозчиков, в том числе и казанского МУП «Метроэлектротранс», которое не входит в состав Ассоциации.

ИСТОЧНИК KP.RU