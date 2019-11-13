2019-11-13T12:50:09+03:00
Общество

«Вынуждены идти на крайние меры»: казанские перевозчики продают свои новые автобусы

Их поставщики повышают цены на топливо
Олег ЛУГОВОЙ
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Заявляется, что встреча с потенциальными покупателями автобусов назначена на следующую неделю.Заявляется, что встреча с потенциальными покупателями автобусов назначена на следующую неделю.
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В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, которые требуют казанские власти 100% компенсировать проезд в автобусах льготников или поднять его стоимость, заявляют, что их загоняют в финансовую пропасть.

Поводом к этому стали письма, которые перевозчики начали получать от своих поставщиков. В них последние настаивают на пересмотре договора, суть которого в увеличении стоимости топлива. Например, для ПАТП №4 оно подорожает на 12 %.

- Чтобы хоть как-то выжить в непростой финансовой ситуации перевозчики вынуждены идти на крайние меры. Да, скажу честно, ряд руководителей частных ПАТП уже выставили на продажу новые автобусы. Продаем в другие регионы. Да мы понимаем, что на маршрут из-за этого может выйти меньше автобусов. Поймите и нас, нам нужно как-то выживать. Встреча с потенциальными покупателями автобусов назначена на следующую неделю, - заявил зам директора «Байлык №3» Руслан Юсупов.

На фоне идущих проверок казанских перевозчиков, которую из-за требований повысить стоимость проезда проводит Госкомитет Татарстана по тарифам, заявление о продаже автобусов выглядит как угроза или ультиматум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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