Докаталась: на многодетную мать из Набережных Челнов, чей 6-летний сын вел машину на скорости в 130 км/ч, завели уголовные дела

Итогом проверки действий многодетной матери Агины Алтынбаевой, начатой по инициативе руководителя Следкома РФ Александра Бастрыкина, стало возбуждение уголовных дел.

29-летнюю жительницу Набережных Челнов, которая воспитывает четверых сыновей в возрасте от 9 месяцев до 9 лет, подозревают в совершении сразу двух преступлений - "Неисполнении родительских обязанностей" и "Оставление в опасности".

Алтынбаева известна своим вызывающим поведением уже не только в Татарстане, но и в России. Женщина размещает на своей страничке провокационные ролики, как поощряет несовершеннолетних детей управлять автомобилями.

Последний каплей для правоохранителей стало снятое ею видео, на котором ее 6-летний сын ведет иномарку на скорости более 130 км/ч. Как она сама призналась корреспонденту "КП-Казань", ничего плохого она в этом не видит, и впредь будет поощрять своих сыновей так учиться управлять автомобилями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/744288" frameborder="0"></iframe> Многодетная мать из Татарстана посадила 6-летнего сына за руль.

Дошло до того, что на странное воспитание обратили внимание в следственном комитете России. Посчитали и, оказалось, за все время подобных выходок, на многодетную мать накопилось столько административных материалов, что хватило на возбуждение тех самых двух уголовных дел. По которым в совокупности Агине Алтынбаевой грозит до четырех лет лишения свободы.

- В ближайшее время женщину планируется допросить в качестве подозреваемой, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

Сама Алтынбаева заверяет, что по закону ей грозит только административная ответственность. Только за управление ее сыном машиной на бешеной скорости в отношении ее сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов уже составили пять административных дел. Общая сумма штрафов в итоге достигла 35 тысяч рублей.