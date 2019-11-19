2019-11-19T16:46:17+03:00
Общество

Докаталась: на многодетную мать из Набережных Челнов, чей 6-летний сын вел машину на скорости в 130 км/ч, завели уголовные дела

В ближайшее время следователи хотят допросить скандально известную Агину Алтынбаеву [видео]
Лика ИСАЕВА
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Только за последний поступок со своим ребенком на женщину составили пять протоколов на 35 тысяч рублей штрафов.Только за последний поступок со своим ребенком на женщину составили пять протоколов на 35 тысяч рублей штрафов.Фото: скриншот с видео
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Итогом проверки действий многодетной матери Агины Алтынбаевой, начатой по инициативе руководителя Следкома РФ Александра Бастрыкина, стало возбуждение уголовных дел.

29-летнюю жительницу Набережных Челнов, которая воспитывает четверых сыновей в возрасте от 9 месяцев до 9 лет, подозревают в совершении сразу двух преступлений - "Неисполнении родительских обязанностей" и "Оставление в опасности".

Алтынбаева известна своим вызывающим поведением уже не только в Татарстане, но и в России. Женщина размещает на своей страничке провокационные ролики, как поощряет несовершеннолетних детей управлять автомобилями.

Последний каплей для правоохранителей стало снятое ею видео, на котором ее 6-летний сын ведет иномарку на скорости более 130 км/ч. Как она сама призналась корреспонденту "КП-Казань", ничего плохого она в этом не видит, и впредь будет поощрять своих сыновей так учиться управлять автомобилями.

Многодетная мать из Татарстана посадила 6-летнего сына за руль.

Дошло до того, что на странное воспитание обратили внимание в следственном комитете России. Посчитали и, оказалось, за все время подобных выходок, на многодетную мать накопилось столько административных материалов, что хватило на возбуждение тех самых двух уголовных дел. По которым в совокупности Агине Алтынбаевой грозит до четырех лет лишения свободы.

- В ближайшее время женщину планируется допросить в качестве подозреваемой, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

Сама Алтынбаева заверяет, что по закону ей грозит только административная ответственность. Только за управление ее сыном машиной на бешеной скорости в отношении ее сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов уже составили пять административных дел. Общая сумма штрафов в итоге достигла 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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