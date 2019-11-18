2019-11-18T17:39:08+03:00
Общество

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить видео из Татарстана, на котором 6-летний ребенок управляет автомобилем

Мальчик разогнался до 130 километров в час, в то время как мать снимала происходящее на камеру [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Видео из Набережных Челнов, на котором 6-летний мальчик, сидя за рулем иномарки, разгоняется до 130 километров в час, не осталось без внимания председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

- Сообщается, что женщина не первый раз нарушает правила дорожного движения и предоставляет управление машиной своим малолетним детям, - отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

Бастрыкин поручил проверить региональным следственным управлениям эту информацию и принять решения в рамках их компетенции.

Напомним, резонансное видео в соцсети выложила мать мальчика Агина Алтынбаева. На возмущенные комментарии горожан женщина отвечала резко. Кроме того, она заявила, что гордится сыном.

- Я наоборот горжусь тем, что мои дети умеют с легкостью управлять автомобилем, не то, что некоторые из вас здесь сидящие <…> И не смотря на то, что своих деток (у Агины четыре ребенка - Ред.) я воспитываю одна без мужа, я счастлива, понимаете, намного счастливее некоторых из Вас, - призналась женщина.

Напомним, в апреле 2019 года Агина, ставшая матерью в четвертый раз, сняла на видео, как ехала за рулем с младенцем на руках. Жители Татарстана тогда тоже резко осудили поступок женщины, заявив, что она подвергает опасности не только свою жизнь и жизнь грудного малыша, но и остальных участников движения.

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ГИБДД Набережных Челнов вместе с сотрудниками городского комитета по делам несовершеннолетних проведет проверку по факту видео, которое опубликовала многодетная мать Агина Алтынбаева.

- По ее (проверки - Ред.) результатам будет вынесено процессуальное решение, - сообщает МВД республики (подробности)

Многодетная мать из Татарстана посадила 9-летнего сына за руль.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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