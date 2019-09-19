2019-09-19T17:21:52+03:00
Общество

После подозрений в создании «черных касс», казанские перевозчики рассказали, как ловят вороватых кондукторов

Поучаствовать в этой «охоте» приглашают и простых пассажиров
Олег ЛУГОВОЙ
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Для нечистых на руку кондукторов создадут отдельный "черный список".Для нечистых на руку кондукторов создадут отдельный "черный список".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пока казанских перевозчиков подозревают в создании «черных касс», они решили создать «черный список» пойманных на воровстве кондукторов.

Требования транспортных предприятий к местным властям оплачивать им за льготников 100% сумму проезда в общественном транспорте и снова повысить стоимость билета для пассажиров вылилось в какую-то пиар-кампанию.

После заявлений и «угроз» несмотря ни на что повысить цену за билет, в том же автобусе, до 31 рубля, прокуратуру попросили проверить финансовую деятельность казанских перевозчиков. В частности, их заподозрили в создании «черных касс», из которых выдавалась зарплата тогда еще официально нетрудоустроенных кондукторов. После чего транспортники, вдруг, уточнили, что поднимать стоимость не так уж и необходимо было, просто пусть местные власти, наконец, будут платить полную стоимость за проезд льготников. Сейчас, по их словам, это всего 18 рублей за человека.

Но на этом дело не закончилось. Тема кондукторов развили сами перевозчики. Так, Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана заявила, что в будущем ими будет создан «черный список» этих сотрудников, которых поймали на воровстве.

Транспортники презентовали общественности объединенную контрольно-ревизионную службу (КРС). Именно она работает на линиях с 1 июля. Заявляется, что за это время уже удалось выявить 40 случаев воровства платы за проезд среди кондукторов. Большинство из них отделались выговорами и лишением премии и только один был уволен.

В помощь КРС на линиях общественного транспорта ежедневно работают 5-10 тайных пассажиров.

КАК ОБМАНЫВАЮТ

Как утверждают в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, чаще всего кондуктора воруют у своих работодателей, предлагая пассажирам заплатить наличными поменьше и отказаться от получения билета. Грешат они и продажей поддельных билетов или заранее напечатанных, а не вышедших из валидатора в присутствии пассажиров.

Бывает, что последних просят перечислить деньги за проезд на мобильный номер водителя. В последнем случае, как утверждают горожане, обычно это происходит, если ты захотел оплатить банковской картой – кондуктор заявляет, что у валидатора «нет связи с интернетом».

А еще в соцсетях пассажирам предлагают купить фальшивые билеты с указанной датой и временем. Здесь уже речь идет об уголовной ответственности.

В итоге, отойдя от скандальной темы о повышении стоимости билета, в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана казанским пассажирам предлагают помочь с выявлением вороватых кондукторов – позвонить на «горячую линию».

Что же касается будущего «черного списка» нечистых на руку кондукторов, то, как обещается, попавшие в него, не смогут после устроиться на работу в предприятия, которые входят в Ассоциацию автотранспортных предприятий Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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