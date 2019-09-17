2019-09-17T15:09:07+03:00
Общество

Прокуратуру попросили проверить казанских перевозчиков на предмет «черных касс»

Это произошло после того, как они заявили о необходимости вновь поднять цены на проезд в автобусах
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Возможно это и станет неким аудитом, который покажет, а так ли честны перевозчики перед людьми и местными властями в своих заявлениях об очередном повышении стоимости проезда в казанских автобусах.Возможно это и станет неким аудитом, который покажет, а так ли честны перевозчики перед людьми и местными властями в своих заявлениях об очередном повышении стоимости проезда в казанских автобусах.
Изменить размер текста:

После того как казанские перевозчики вновь заявили о необходимости поднять стоимость проезда в автобусах – до 31 рубля, прокуратуру попросили проверить их.

В надзорный орган с этим обратился председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зиннатуллин.

Его насторожило сказанное на пресс-конференции представителем одного из транспортных предприятий Казани о том, что на данный момент все кондуктора официально трудоустроены и из-за этого увеличилась налоговая нагрузка. Это стало одной из причин просьбы местных компаний увеличить стоимость проезда в общественном транспорте.

В связи с этим обратившийся в прокуратуру просит ее проверить казанских перевозчиков на предмет неуплаты налогов с неофициальной зарплаты кондукторов в прошлом, нарушения их трудовых прав и создания «черной кассы», из которой велась оплата. То есть, по сути, прокуратура может взяться и за комплексную проверку финансовой деятельности транспортных компаний. Возможно это и станет неким аудитом, который покажет, а так ли честны перевозчики перед людьми и местными властями в своих заявлениях об очередном повышении стоимости проезда в казанских автобусах. Кто знает, что может найти прокуратура если действительно займется этим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 октября в Нижнекамске запустят новый автобусный маршрут
В Чувашии легковушка на скорости вылетела в кювет
"За воровство в промышленных масштабах не увольняют, а за шоколад - сразу": Ксения Собчак высказалась об истории с увольнением чиновницы из-за фото в ванне
На выходных казанцев зовут сдавать шелуху от семечек и яичную скорлупу
18 и 19 сентября в ряд домов в Йошкар-Оле останутся без холодной воды
Казань примет чемпионат России по теннису
18 сентября в Казани будет дождливо и до 15 градусов тепла
В Чебоксарах легковушка врезалась в уборочную технику
В Татарстане кота с фонарного столба сняли при помощи экскаватора
Генпрокуратура нашла в Татарстане нарушения при расселении людей из аварийного жилья
Казанский УНИКС опубликовал эскизы обновленной формы на сезон 2019/20
Билеты на фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле» в Нью-Йорке будут стоить 100 долларов США
В Марий Эл внедорожник сбил 9-летнюю девочку на велосипеде
ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов
На заводе КАМАЗ новенький грузовик слетел с конвейера и врезался в опору
Тренер «Ак Барса» о победе над «Северсталью»: Немного разочарование в концовке
В Татарстане БМВ на скорости протаранила стену магазина
Старые «Татры», наконец-то, решили заменить: Для Ульяновска намерены купить 70 новых трамваев
В Татарстане фура на скорости перелетела через котлован, врезалась в откос и зависла в воздухе
Житель Чувашии, развративший в кафе трех девочек, может избежать отсидки в колонии
За сезон 2018/2019 театры Татарстана заработали более 200 миллионов рублей
В Чебоксарах с высоты упал и погиб рабочий
В Казани иномарка насмерть сбила 70-летнюю пенсионерку