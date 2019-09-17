Прокуратуру попросили проверить казанских перевозчиков на предмет «черных касс»
После того как казанские перевозчики вновь заявили о необходимости поднять стоимость проезда в автобусах – до 31 рубля, прокуратуру попросили проверить их.
В надзорный орган с этим обратился председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зиннатуллин.
Его насторожило сказанное на пресс-конференции представителем одного из транспортных предприятий Казани о том, что на данный момент все кондуктора официально трудоустроены и из-за этого увеличилась налоговая нагрузка. Это стало одной из причин просьбы местных компаний увеличить стоимость проезда в общественном транспорте.
В связи с этим обратившийся в прокуратуру просит ее проверить казанских перевозчиков на предмет неуплаты налогов с неофициальной зарплаты кондукторов в прошлом, нарушения их трудовых прав и создания «черной кассы», из которой велась оплата. То есть, по сути, прокуратура может взяться и за комплексную проверку финансовой деятельности транспортных компаний. Возможно это и станет неким аудитом, который покажет, а так ли честны перевозчики перед людьми и местными властями в своих заявлениях об очередном повышении стоимости проезда в казанских автобусах. Кто знает, что может найти прокуратура если действительно займется этим вопросом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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