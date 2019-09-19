"Любая из них легко бы Хабиба на лопатки положила": в Казани кондуктор и пассажирка устроили драку прямо в троллейбусе

Пассажиры троллейбуса №12 в Казани накануне стали свидетелями драки прямо в салоне электротранспорта. Кондуктор повздорила с женщиной. После взаимных оскорблений с использованием ненормативной лексики, женщины перешли в рукопашную. Видео драки уже выложили в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/732995" frameborder="0"></iframe> В Казани кондуктор и пассажирка устроили драку прямо в троллейбусе.соцсети

- В 12 троллейбусе кондукторша сцепилась то ли с пассажиркой, то ли со сменщицей, толкались и цеплялись друг другу за волосы, но силы были равны, - написал автор видеоролика.

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что пассажирка, которая была видимо под шафе, к слову, это на видео она сама и подтвердила, уснула в результате чего не заплатила за проезд. Это не понравилось кондуктору, которая начала кричать на пассажирку. Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать.

Если верить видеозаписи, то активных попыток разнять дерущихся никто не предпринимали. Вмешаться попытался только один из пассажиров, но тут же получил отпор. В итоге же водитель принял решение остановить троллейбус и сам вышел на улицу. За ним последовали многие пассажиры.

Драка двух женщин длилась около минуты. Причем, уступать не хотел никто. Женщины вцепились друг другу в волосы, пытались применить приемы из разных видов борьбы, но в итоге бой победителя не выявил. Женщины просто разошлись по разным "углам".

В интернете сразу же начали обсуждать эту драку, отметив, что женщины могли бы дать фору не только мужчинам, но и знаменитым спортсменам:

"Любая из них легко бы Хабиба на лопатки положила. Вот с кем ему надо драться, а не Макгрегора ждать".

"Вы знаете сколько билет на UFC стоит? Этот бой точно тянет на 40 рублей. Перевозчики, можете поднимать стоимость проезда".

Кроме того, в комментариях отмечали, что в конфликте не правы обе женщины. Мол, доводить дело до драки как-то не по-женски:

"Пассажиров всех распугали. Начальству обязательно надо показать, какой может быть доход с такой работницей? Обнаглели, на рабочем месте такое творят?".

"Бедная кондуктор, какого только быдла не насмотрится".

Отдельно в соцсетях принялись обсуждать и поведение водителя троллейбуса, который не очень-то и стремился разнять драку.