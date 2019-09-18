2019-09-18T11:51:38+03:00
Общество

Казанские перевозчики обвинили в повышении цены на проезд в автобусе местные власти

Обсуждение темы тарифов получило новый импульс после того, как прокуратуру попросили проверить финансовую деятельность самих транспортников
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

После сообщения о том, что председатель татарстанского отделения одной из политических партий попросил в ответ на требование казанских перевозчиков повысить цену на проезд проверить их прокуратуре, сами транспортники поспешили ответить на его претензии.

Напомним, поводом для жалобы в надзорное ведомство послужило заявление на пресс-конференции одного из представителей перевозчиков о том, что только недавно все кондуктора были официально трудоустроены. Вот и возник вопрос о существовании до этого у транспортников «черных касс».

Как заявил руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков, они никогда не скрывали того, что официально трудоустроены были лишь единицы кондукторов, а за сбор выручки отвечал водитель. Сейчас все устроены на работу официально, а водитель уже не отвечает за сбор денег. А с 1 июля транспортники сами выявляют кондукторов, которые воруют выручку и наказывают вплоть до увольнения.

Что же касается повышения цены за проезд в автобусах, то по новым заверениям казанских перевозчиков, этого, оказывается, можно было и не делать. Выход прост – местные власти должны 100% компенсировать транспортникам проезд льготников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минфин РФ одобрило постройку двух участков скоростной автотрассы Москва-Казань
На 19 сентября в Татарстане объявлено штормовое предупреждение – сильный ливень, грозы, град
В Марий Эл спасатели отыскали заблудившегося в лесу грибника
И.о. главы Минсельхоза Татарстана назначен Марат Зяббаров
"Дрифтанул": в Набережных Челнах трамвай сошел с рельсов
В Татарстане грузовик на скорости вылетел в кювет, водитель погиб
19 сентября света не будет в шести районах Казани
В Чувашии водитель "Газели" на скорости вылетел в кювет и погиб
В Казани на улице Гареева легковушка сбила человека на "зебре" и врезалась в столб
Казанского школьника с ножом и пистолетом взявшего в заложники свой класс могут признать невменяемым
Источник: изнасилование школьницы Казани совершил ранее уже судимый за это мужчина
В Татарстане назначен новый районный прокурор
В Казани прохожий изнасиловал третьеклассницу
В Казани разыскивают водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
Казанский камерный оркестр La Primavera открывает концертный сезон
1 октября в Нижнекамске запустят новый автобусный маршрут
В Чувашии легковушка на скорости вылетела в кювет
"За воровство в промышленных масштабах не увольняют, а за шоколад - сразу": Ксения Собчак высказалась об истории с увольнением чиновницы из-за фото в ванне
На выходных казанцев зовут сдавать шелуху от семечек и яичную скорлупу