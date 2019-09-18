Казанские перевозчики обвинили в повышении цены на проезд в автобусе местные власти

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-18T11:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

После сообщения о том, что председатель татарстанского отделения одной из политических партий попросил в ответ на требование казанских перевозчиков повысить цену на проезд проверить их прокуратуре, сами транспортники поспешили ответить на его претензии.

Напомним, поводом для жалобы в надзорное ведомство послужило заявление на пресс-конференции одного из представителей перевозчиков о том, что только недавно все кондуктора были официально трудоустроены. Вот и возник вопрос о существовании до этого у транспортников «черных касс».

Как заявил руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков, они никогда не скрывали того, что официально трудоустроены были лишь единицы кондукторов, а за сбор выручки отвечал водитель. Сейчас все устроены на работу официально, а водитель уже не отвечает за сбор денег. А с 1 июля транспортники сами выявляют кондукторов, которые воруют выручку и наказывают вплоть до увольнения.

Что же касается повышения цены за проезд в автобусах, то по новым заверениям казанских перевозчиков, этого, оказывается, можно было и не делать. Выход прост – местные власти должны 100% компенсировать транспортникам проезд льготников.

ИСТОЧНИК KP.RU