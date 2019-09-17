2019-09-17T19:11:05+03:00
Общество

"Осталось только фильм для взрослых снять": Крановый завод из Татарстана презентовал полный календарь с голыми сотрудницами

Теперь поклонникам полиграфической продукции от предприятия из Набережных Челнов ждут новый календарь
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: Набережночелнинский крановый завод.Фото: Набережночелнинский крановый завод.
Изменить размер текста:

Набережночелнинский крановый завод наконец-то опубликовал на своем официальном сайте полный календарь на 2019 год. Казалось бы, событие рядовое. Вот только полиграфическая продукция от татарстанского предприятия пользуется спросом не только в Татарстане, но и за пределами республики.

Дело в том, что на страницах календаря позируют сотрудницы кранового завода в весьма откровенных нарядах, а порой и вовсе обнаженными.

В этом году на предприятии решили растянуть удовольствие от просмотра фотографий. Раз в три месяца они выкладывали по три страницы календаря. Теперь же календарь доступен полностью. Последними выложили картинки с октябрем, ноябрем и декабрем.

Фото: Набережночелнинский крановый завод.

Фото: Набережночелнинский крановый завод.

В интернете начали обсуждать полный календарь, отметив, что на крановом заводе вновь смогли удивить.

- Хорошие девчонки! Есть на кого глаз положить.

- Не верится, что это все сотрудницы предприятия, но если это так, то я тоже хочу туда устроиться.

Фото: Набережночелнинский крановый завод.

Фото: Набережночелнинский крановый завод.

Среди прочего сотрудникам кранового завода предложили расширить свой ассортимент, добавив к календарям и видеопродукцию: "Теперь им осталось только фильм для взрослых снять".

Фото: Набережночелнинский крановый завод.

Фото: Набережночелнинский крановый завод.

Напомним, что эротический календарь крановый завод выпускает с 2007 года. При этом, сотрудники предприятия ежегодно стремятся сделать календарь новым и еще более эротичным. Так, например, ранее девушки позировали полностью обнаженными в костюмах из молока, предлагали в прямом смысле отдать клиентам последнюю рубашку и даже позировали в виде манекенов в магазинах. Были и другие горячие кадры. Главной же изюминкой остается одно - на фотографиях позируют исключительно сотрудницы предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
1 октября в Нижнекамске запустят новый автобусный маршрут
В Чувашии легковушка на скорости вылетела в кювет
"За воровство в промышленных масштабах не увольняют, а за шоколад - сразу": Ксения Собчак высказалась об истории с увольнением чиновницы из-за фото в ванне
На выходных казанцев зовут сдавать шелуху от семечек и яичную скорлупу
18 и 19 сентября в ряд домов в Йошкар-Оле останутся без холодной воды
Казань примет чемпионат России по теннису
18 сентября в Казани будет дождливо и до 15 градусов тепла
В Чебоксарах легковушка врезалась в уборочную технику
В Татарстане кота с фонарного столба сняли при помощи экскаватора
Генпрокуратура нашла в Татарстане нарушения при расселении людей из аварийного жилья
Казанский УНИКС опубликовал эскизы обновленной формы на сезон 2019/20
Прокуратуру попросили проверить казанских перевозчиков на предмет «черных касс»
Билеты на фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле» в Нью-Йорке будут стоить 100 долларов США
В Марий Эл внедорожник сбил 9-летнюю девочку на велосипеде
ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов
На заводе КАМАЗ новенький грузовик слетел с конвейера и врезался в опору
Тренер «Ак Барса» о победе над «Северсталью»: Немного разочарование в концовке
В Татарстане БМВ на скорости протаранила стену магазина
Старые «Татры», наконец-то, решили заменить: Для Ульяновска намерены купить 70 новых трамваев
В Татарстане фура на скорости перелетела через котлован, врезалась в откос и зависла в воздухе
Житель Чувашии, развративший в кафе трех девочек, может избежать отсидки в колонии
За сезон 2018/2019 театры Татарстана заработали более 200 миллионов рублей
В Чебоксарах с высоты упал и погиб рабочий
В Казани иномарка насмерть сбила 70-летнюю пенсионерку