"Осталось только фильм для взрослых снять": Крановый завод из Татарстана презентовал полный календарь с голыми сотрудницами

Набережночелнинский крановый завод наконец-то опубликовал на своем официальном сайте полный календарь на 2019 год. Казалось бы, событие рядовое. Вот только полиграфическая продукция от татарстанского предприятия пользуется спросом не только в Татарстане, но и за пределами республики.

Дело в том, что на страницах календаря позируют сотрудницы кранового завода в весьма откровенных нарядах, а порой и вовсе обнаженными.

В этом году на предприятии решили растянуть удовольствие от просмотра фотографий. Раз в три месяца они выкладывали по три страницы календаря. Теперь же календарь доступен полностью. Последними выложили картинки с октябрем, ноябрем и декабрем.

Фото: Набережночелнинский крановый завод.

В интернете начали обсуждать полный календарь, отметив, что на крановом заводе вновь смогли удивить.

- Хорошие девчонки! Есть на кого глаз положить.

- Не верится, что это все сотрудницы предприятия, но если это так, то я тоже хочу туда устроиться.

Фото: Набережночелнинский крановый завод.

Среди прочего сотрудникам кранового завода предложили расширить свой ассортимент, добавив к календарям и видеопродукцию: "Теперь им осталось только фильм для взрослых снять".

Фото: Набережночелнинский крановый завод.

Напомним, что эротический календарь крановый завод выпускает с 2007 года. При этом, сотрудники предприятия ежегодно стремятся сделать календарь новым и еще более эротичным. Так, например, ранее девушки позировали полностью обнаженными в костюмах из молока, предлагали в прямом смысле отдать клиентам последнюю рубашку и даже позировали в виде манекенов в магазинах. Были и другие горячие кадры. Главной же изюминкой остается одно - на фотографиях позируют исключительно сотрудницы предприятия.