2019-07-24T16:36:57+03:00
Общество

"Видимо, самые горячие кадры решили напоследок оставить": Новые страницы календаря с раздетыми сотрудницами кранового завода не впечатлили татарстанцев

По их мнению, в нем стало гораздо меньше заявленной ранее откровенности [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: НЧКЗ.Фото: НЧКЗ.
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В интернете появились новые страницы календаря, выпускаемого крановым заводом из Набережных Челнов. Который, сделал предприятие знаменитым. Дело даже не в том, что он эротического содержания, а в том, что ради этого календаря на заводе раздевают сотрудниц предприятия. А его к слову там выпускают с 2007 года.

Тематика каждый раз меняется. Когда календарь на 2019-й готовили к выписке в интернет выложили традиционный анонсирующий видеоролик. Тогда и стало понятно, что календарь назвали коротко и ясно - "крановщица", а главной особенностью станет то, что этот самый календарь будет "с дополнительной реальностью".

В соцсетях в этом году решили публиковать по три страницы календаря раз в три месяца. На сей раз появились фотографии "июля", "августа" и "сентября".

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Отметим, что фотографии не впечатлили большинство татарстанцев. По их мнению, они получились чрезмерно демократичными:

"Нееее. Уже не то! Самый первый был ураган!"

"С каждым годом все скромнее. До этого пару лет были просто огонь-календари, а теперь это даже эротикой не назовешь"

"Видимо, самые горячие кадры решили сразу показать в первом квартале, или же на последок оставить"

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Кстати, обычно делать фото для календарей на следующий год сотрудники кранового завода начинают чуть ли не с лета. По всей вероятности, работа сейчас кипит. Анонсирующий календарь ролик стоит ждать ближе к Новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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