2019-01-13T15:45:38+03:00
Общество

Крановый завод из Татарстана опубликовал первые страницы своего эротического календаря

Публиковать его и дальше будут частями - по три месяца в квартал [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: набреженочелнинский крановый заводФото: набреженочелнинский крановый завод
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Набережночелнинский крановый завод наконец-то опубликовал страницы своего эротического календаря. Однако не все сразу - пока только первые три.

Фото: набреженочелнинский крановый завод

Фото: набреженочелнинский крановый завод

Таким образом, на предприятии, скорее всего, решили растянуть удовольствие. Они и в дальнейшем будут публиковать календарь частями - по три месяца в квартал. Правда, у тех, кто очень хочет увидеть все и сразу, есть возможность купить его полностью.

Доступные сейчас картинки снабжены «дополнительной реальностью». Так, скачав на свой телефон специальное приложение, а после, наведя гаджет на изображение, можно посмотреть уникальный видеоролик.

Фото: набреженочелнинский крановый завод

Фото: набреженочелнинский крановый завод

Напомним, что ранее "Комсомолка" уже делилась со своими читателями горячими снимками со съемочной площадки календаря.

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