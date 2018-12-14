Накануне Нового года одним из самых ходовых продуктов считаются календари на следующий год. Вариантов данной полиграфической продукции сотни, тысячи, а то и десятки тысяч. Впрочем, есть такие, которые заметно выделяются из общей массы. К этой категории смело можно отнести календари Набережночелнинского кранового завода.

Свою продукцию, говоря проще, эротический календарь, НЧКЗ начал выпускать с 2007 года. Для съемок не зовут специально обученных моделей, а пиглашают обножиться сотрудницам предприятия. Как-то на сайте предприятия даже продемонстрировали, что не врут, опубликовав снимки сотрудниц и указав для каких образов они позировали.

Так, среди тематик были, например, и рабочие будни на предприятии, и сказки народов мира, кроме того, полностью обнаженные девушки позируют в платьях из... молока, также была офисная фотосессия с домашними питомцами. А в 2016 году крановщицы и вовсе обнажились полностью. Для календаря 2017 года работницы предстали в откровенном белье на витрине бутика. Они изображали манекены, сотрудников магазина и прохожих. Были и другие горячие кадры. Календарь на текущий год запечатлел девушек за не самыми женственными занятиями.

Естественно, что фотографии широко растиражировались в интернете. Особенно в соцсетях. "Комсомолка" собрала ТОП-10 самых горячих снимков из различных календарей НЧКЗ, которые пользуются наибольшим спросом в соцсетях.

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

Фото: НЧКЗ.

В этом году тематика отличается. В анонсирующем календарь видеоролике отмечено, что календарь будет "с дополненной реальностью", а именоваться будет "крановщица".

К слову, кадры со съемок наделали немало шума. В частности под видеороликом на канале НЧКЗ в youtube было немало разношерстных комментариев, кто-то был настолько воодушевлен увиденным, что даже просился на работу на крановый завод. Другие же, мягко говоря, раскритиковали слишком, по их мнению, откровенный календарь.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.