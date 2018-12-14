Девушки огонь! Десять самых горячих фотографий сотрудниц набережночелнинского кранового завода, сделанных для эротических календарей
Накануне Нового года одним из самых ходовых продуктов считаются календари на следующий год. Вариантов данной полиграфической продукции сотни, тысячи, а то и десятки тысяч. Впрочем, есть такие, которые заметно выделяются из общей массы. К этой категории смело можно отнести календари Набережночелнинского кранового завода.
Свою продукцию, говоря проще, эротический календарь, НЧКЗ начал выпускать с 2007 года. Для съемок не зовут специально обученных моделей, а пиглашают обножиться сотрудницам предприятия. Как-то на сайте предприятия даже продемонстрировали, что не врут, опубликовав снимки сотрудниц и указав для каких образов они позировали.
Так, среди тематик были, например, и рабочие будни на предприятии, и сказки народов мира, кроме того, полностью обнаженные девушки позируют в платьях из... молока, также была офисная фотосессия с домашними питомцами. А в 2016 году крановщицы и вовсе обнажились полностью. Для календаря 2017 года работницы предстали в откровенном белье на витрине бутика. Они изображали манекены, сотрудников магазина и прохожих. Были и другие горячие кадры. Календарь на текущий год запечатлел девушек за не самыми женственными занятиями.
Естественно, что фотографии широко растиражировались в интернете. Особенно в соцсетях. "Комсомолка" собрала ТОП-10 самых горячих снимков из различных календарей НЧКЗ, которые пользуются наибольшим спросом в соцсетях.
Фото: НЧКЗ.
Фото: НЧКЗ.
Фото: НЧКЗ.
Фото: НЧКЗ.
Фото: НЧКЗ.
Фото: НЧКЗ.
Фото: НЧКЗ.
Фото: НЧКЗ.
Фото: НЧКЗ.
Фото: НЧКЗ.
В этом году тематика отличается. В анонсирующем календарь видеоролике отмечено, что календарь будет "с дополненной реальностью", а именоваться будет "крановщица".
К слову, кадры со съемок наделали немало шума. В частности под видеороликом на канале НЧКЗ в youtube было немало разношерстных комментариев, кто-то был настолько воодушевлен увиденным, что даже просился на работу на крановый завод. Другие же, мягко говоря, раскритиковали слишком, по их мнению, откровенный календарь.
Фото: соцсети.
Фото: соцсети.
Фото: соцсети.