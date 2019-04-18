Еще больше эротики: Крановый завод из Набережных Челнов опубликовал новые кадры календаря с обнаженными сотрудницами

Набережночелнинский крановый завод продолжает радовать жителей Татарстана "корпоративной клубничкой". О том, что предприятие вот уже более 10 лет выпускает эротический календарь со своими обнаженными сотрудницами, знают уже, наверное, не только в Татарстане, но и едва ли не по всей России.

Когда календарь на 2019 готовили к выписке в интернет выложили традиционный анонсирующий видеоролик. Тогда и стало понятно, что календарь назвали коротко и ясно - "крановщица", а главной особенностью станет то, что этот самый календарь будет "с дополнительной реальностью".

Фото: НЧКЗ.

Пока увидеть весь календарь могут только те, кто этот самый календарь приобрел. Всех остальных на крановом заводе решили немного раззадорить. Каждые три месяца в интернете публикуют по три снимка. Так, в январе можно было увидеть кадры января, февраля и марта. Сейчас же в сети появились фотографии девушек, позирующих для апреля, мая и июня.

Фото: НЧКЗ.

Напомним, что эротический календарь крановый завод выпускает с 2007 года. При этом, сотрудники предприятия ежегодно стремятся сделать календарь новым и еще более эротичным. Так, например, ранее девушки позировали полностью обнаженными в костюмах из молока, предлагали в прямом смысле отдать клиентам последнюю рубашку и даже позировали в виде манекенов в магазинах. Были и другие горячие кадры. Главной же изюминкой остается одно - на фотографиях позируют исключительно сотрудницы предприятия.

Отметим, что на крановом заводе и не думают прекращать раздевать сотрудниц ради корпоративных календарей. Так что любителям "заводской клубнички" стоит ждать не только оставшиеся полгода календаря на нынешний год, но и на 2020-й.