«Потому что наш президент - диджей»: казанец снял пародию на удаленный клип Тимати и Гуфа «Москва»

Казанский музыкант и предприниматель Минтимер Нугманов снял пародию на клип Тимати и Гуфа «Москва», который был выпущен накануне единого дня голосования-2019. Ролик из-за своего открытого агитационного смысла получил от интернет-пользователей максимальное количество «дизлайков» и в итоге он был удален.

В казанской пародии, в отличии от московской, Нугманов затронул реальные обсуждаемые события в городе и проблемы: «Это добрый город со своими приколами, здесь даже бездомных кормят роллами. Мусоросжигательный завод не хотят казанцы, хотя мэр утверждает, что он безопасен. Цены на жилье растут, как на дрожжах. Даже цены на проезд поднимаются», «Не хожу на митинги, не пройти из-за заборов».

В то же время, в ролике отмечается, что в Казани «все как надо» - упоминаются такие крупные мировые чемпионаты, проходившие в столице Татарстана, как Worldskills-2019, FIFA и Универсиада.

«В целом жизнь в Казани стала веселее, то ли потому что, наш президент – диджей», «Казань – столица эчпочмаков, Казань – у нас не ездят автозаки»: также сообщается в ролике

Минтимер Казань (Пародия на Тимати и Гуф - Москва).Пародия на клип "Тимати и Гуф - Москва" о Казани! Идея, текст, рэп - Минтимер Нугманов Вокал: Алина Ибраева Монтаж - Денис Британов Музыка: TroyBoi - ili https://vk.com/mintimer https://www.instagram.com/mintimer/

В социальных сетях казанцы по-разному отреагировали на клип. Многим понравился как и текст, так и видео, снятое с помощью квадрокоптера: «Красивые виды», «Лайк за видеоряд», «Лайков тебе как дизлайков Тимати!».

Есть и комментарии, не одобряющие ролик. Так, например, из-за слов в тексте «хлопну бургер за здоровье Метшина» отметили, что этот клип не пародирует, а повторяет по смыслу видео про Москву. Также пользователи отмечают, что каким бы ни был казанский клип, он очень похож на оригинал, поэтому его минусуют. А по поводу припева один из комментаторов написал: «Нет автозаков? Рассмешил. А зеков на такси что-ли возят?».