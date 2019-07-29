2019-07-29T15:26:23+03:00
Общество

«Выглядят максимально уродски»: жители Казани требуют от властей города убрать большую часть заборов

Горожане считают, что ограждения «никого ни от чего не защищают»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Ксения ЗариповаФото: Ксения Зарипова
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В воскресенье, 28 июля, некто Ксения Зарипова просит власти Казани прекратить «заборный беспредел». С женщиной на данный момент согласилось почти 600 человек.

- Вирус ограждения распространяется по всему городу – его уже не остановить. У казанцев кончается терпение. Мы требуем от властей Казани прекратить этот заборный беспредел. Публично признать ошибочность проводимой политики, извиниться перед жителями и убрать заборы. Фотографии, которые мы выложили, сами за себя говорят о том, что заборы, во-первых, выглядят максимально уродски. Во-вторых, никого ни от чего не защищают. В-третьих, не соответствуют современным трендам градостроительства, - пишет автор петиции.

В комментариях под требованием казанцы не стали молчать.

- Надоели уже эти заборы в каждом дворе, на каждой улице, по всей Казани

- Уродские заборы, создают ощущение гетто

- Я подписываюсь, потому что заборы это гибель для пешеходов

- Потому что заборы уродуют город

- Не надо из города делать загон для животных

- Превратили город в кладбище

- Некачественные заборы, которые уродуют город. Не успели поставить, она уже погнутые, мятые.

- Город для горожан, а не для этих ваших заборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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